Banco Central ratifica crecimiento de 4.5% para RD en 2026

El Banco Central de la República Dominicana ratificó la proyección de crecimiento económico de 4.5 % para 2026 tras reunirse con una misión del FMI.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ratificó este miércoles la proyección de que la economía dominicana cerrará el año 2026 con un crecimiento del 4.5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), destacando la resiliencia macroeconómica del país frente a un escenario global desafiante.

El anuncio se produjo tras concluir una ronda de reuniones técnicas entre las autoridades monetarias dominicanas y una delegación oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del seguimiento periódico a los principales indicadores fiscales, financieros y de actividad económica de la nación.

Claves del desempeño económico y respaldo institucional

De acuerdo con el informe divulgado por el órgano rector de la política monetaria, el dinamismo económico se sostiene sobre fundamentos sólidos que permiten mantener el liderazgo regional en crecimiento:

Resiliencia ante el entorno externo: El BCRD subrayó que alcanzar una expansión del 4.5 % resulta altamente significativo «a pesar del complejo entorno internacional», marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados financieros y desaceleración en algunas economías desarrolladas.

El BCRD subrayó que alcanzar una expansión del 4.5 % resulta altamente significativo «a pesar del complejo entorno internacional», marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados financieros y desaceleración en algunas economías desarrolladas. Estabilidad de precios y política monetaria: La institución resaltó que la inflación se ha mantenido dentro del rango meta establecido por el programa monetario, creando condiciones favorables para la inversión privada, el consumo interno y el acceso al crédito en sectores productivos.

La institución resaltó que la inflación se ha mantenido dentro del rango meta establecido por el programa monetario, creando condiciones favorables para la inversión privada, el consumo interno y el acceso al crédito en sectores productivos. Motores del crecimiento dominicano: El desempeño positivo continúa impulsado por la fortaleza del sector turístico, el dinamismo de las exportaciones de zonas francas, el flujo sostenido de remesas familiares y la captación de inversión extranjera directa.

El desempeño positivo continúa impulsado por la fortaleza del sector turístico, el dinamismo de las exportaciones de zonas francas, el flujo sostenido de remesas familiares y la captación de inversión extranjera directa. Diálogo técnico con el FMI: El encuentro con la misión del organismo multilateral permitió pasar revista a las perspectivas macroeconómicas de mediano plazo, reafirmando la solidez del sistema financiero nacional y la adecuada posición de las reservas internacionales.

Con esta ratificación hacia el tramo final del año, la República Dominicana afianza la confianza de los agentes económicos e inversionistas internacionales de cara a las proyecciones de desarrollo para 2027.