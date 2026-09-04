Los 5 puntos para una vida saludable con la Dra. María Matos

La Dra. María Matos, experta en nutrición y endocrinología, quien ofrece consejos clave para mantener una vida saludable
Se presenta a la Dra. María Matos, experta en nutrición y endocrinología, quien ofrece consejos clave para mantener una vida saludable. La doctora enfatiza que no se trata de dejar de vivir o comer, sino de establecer hábitos sostenibles y disfrutar el proceso.
Cinco pilares para una vida saludable:
- Dormir bien: Fundamental para el funcionamiento del organismo.
- Alimentación saludable: Enfocada en el equilibrio y el manejo de porciones.
- Ejercicio: Descrito como la «vacuna del siglo XXI».
- Buena hidratación: Vital para la salud metabólica.
- Manejo de las emociones: La importancia de ser feliz, bailar y disfrutar la vida para evitar el estrés.
Recomendaciones sobre la alimentación:
- La doctora destaca que lo más importante es simplificar la vida con planes alimentarios que sean sostenibles en el tiempo.
- Desaconseja saltarse el desayuno, ya que el cuerpo necesita energía para el cerebro tras el ayuno nocturno.
- Sugiere que el mejor aliado es mantener las tres comidas principales: desayuno, almuerzo y cena.
- Menciona que prefiere realizar ejercicio en ayunas a las 5:00 a.m. para comenzar el día con mayor energía.