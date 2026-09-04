Los 5 puntos para una vida saludable con la Dra. María Matos

La Dra. María Matos, experta en nutrición y endocrinología, quien ofrece consejos clave para mantener una vida saludable

Se presenta a la Dra. María Matos, experta en nutrición y endocrinología, quien ofrece consejos clave para mantener una vida saludable. La doctora enfatiza que no se trata de dejar de vivir o comer, sino de establecer hábitos sostenibles y disfrutar el proceso.

Cinco pilares para una vida saludable:

Dormir bien: Fundamental para el funcionamiento del organismo.

Fundamental para el funcionamiento del organismo. Alimentación saludable: Enfocada en el equilibrio y el manejo de porciones.

Enfocada en el equilibrio y el manejo de porciones. Ejercicio: Descrito como la «vacuna del siglo XXI».

Descrito como la «vacuna del siglo XXI». Buena hidratación: Vital para la salud metabólica.

Vital para la salud metabólica. Manejo de las emociones: La importancia de ser feliz, bailar y disfrutar la vida para evitar el estrés.

Recomendaciones sobre la alimentación: