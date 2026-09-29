Lluvias matutinas y aguaceros vespertinos por vaguada

El viento traerá lluvias costeras en la mañana. En la tarde, una vaguada provocará aguaceros y tormentas en el interior, mejorando en la noche.

El panorama meteorológico de la República Dominicana presentará variaciones importantes a lo largo de este día, marcadas por el arrastre del viento y la posterior incidencia de una vaguada sobre nuestro territorio.

Evolución de las lluvias para hoy

El patrón de precipitaciones se dividirá en tres fases a medida que avance la jornada:

Durante la mañana: En la madrugada y las primeras horas del día, el constante arrastre de humedad provocado por el viento del este/noreste estará generando aguaceros dispersos concentrados en los sectores costeros del noroeste y norte del país.

En la madrugada y las primeras horas del día, el constante arrastre de humedad provocado por el viento del este/noreste estará generando aguaceros dispersos concentrados en los del país. En horas de la tarde: La inestabilidad aumentará debido a los efectos de una vaguada. Esta situación favorecerá desarrollos nubosos acompañados de aguaceros puntuales, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento . Esta actividad se manifestará principalmente hacia sectores de: Región sureste Región nordeste Cordillera Central

La inestabilidad aumentará debido a los efectos de una vaguada. Esta situación favorecerá desarrollos nubosos acompañados de . Esta actividad se manifestará principalmente hacia sectores de: Durante la noche: Las precipitaciones comenzarán a disminuir de forma gradual y significativa, dando paso a un ambiente más tranquilo y predominando un cielo con nubes dispersas a nivel nacional.

Nota sobre las temperaturas: A pesar de las lluvias en zonas puntuales, el ambiente general se mantendrá caluroso, especialmente en áreas donde predomine el sol durante la tarde. Se sugiere a la población mantener una buena hidratación, usar ropa fresca y evitar la exposición solar prolongada sin protección.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el pronóstico anticipa una jornada de nubosidad variable, con precipitaciones muy focalizadas y un ambiente cálido durante la tarde: