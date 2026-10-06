Las Terrenas, un paradisíaco rincón en la República Dominicana

LAS TERRANAS: TODO LO BUENO EN UN SOLO LUGAR

Si hay un nombre que debes recordar al viajar a República Dominicana es: Las Terrenas.

Las Terrenas es una ciudad turística en la Península de Samaná que se caracteriza por kilómetros de impactantes playas en costas protegidas. Son como oasis de arena blanca rodeados de altas palmeras, con tranquilas olas que acarician sus playas bajo el cálido sol tropical.

Si, sabemos que esto puede sonar como algo demasiado bueno para ser cierto. ¡Pero lo es!

¿Sabías que se considera que en la provincia de Samaná, dónde se enclava Las Terrenas, cuenta con la mayor concentración de palmas de coco por metro cuadrado ¡en todo el mundo!?

Geográficamente, Las Terrenas se encuentran al noreste de la República Dominicana, en la costa atlántica y en ella se agrupan actividades playeras, submarinas y otras actividades ecoturísticas que enamoran a todo aquel que tiene el placer de conocerlas.

CUANDO VISITAR UN PARAÍSO ERA TODA UNA AVENTURA

Si bien hoy en día se conoce las maravillas de esta ciudad turística, antes de los 80-90 la ciudad se encontraba algo aislada del sur, y principalmente del aeropuerto de Santo Domingo.

En aquel tiempo se podía decir que visitar la zona requería algo de espíritu aventurero, ya que tomaba más de 4 horas para atravesar en coche un conjunto de pequeñas carreteras cuya principal característica era su mal estado.

Esto, que era un freno para el disfrute turístico de la región, dio un vuelco con la apertura de la autopista noreste, colocando a Las Terrenas a apenas 2 horas de Santo Domingo, la capital. Esto permitió que los dominicanos descubrieran otra joya oculta en el crisol de bellezas turísticas de República Dominicana.

LAS TERRENAS HOY EN DÍA

En la actualidad, Las Terrenas cuenta con hoteles, apartahoteles, restaurantes, bares, tiendas, supermercados, farmacias y todo lo necesario para una estadía con todas las comodidades.

Aquí los visitantes podrán disfrutar surf, kitesurf, pesca de altura y otras actividades náuticas. Pero ¿quieres algo más que playa y arena? Estás de suerte: desde aquí podrás visitar La Cascada El Limón y el Parque Haitises, una de las principales atracciones ecológicas de República Dominicana y en donde, por cierto, fueron filmadas algunas de las escenas de Jurassic Park.

Pero no te preocupes, los dinosaurios no son parte de la atracción en este paisaje de República Dominicana.

Como verás, no hay rincón del país dónde no exista un toque de bendición turística. Así que cuando pienses en un destino con altas variaciones de paisajes y entretenimiento, pero con el mismo trato amable de su gente, debes pensar en las Terrenas, un destino único en RD y en el mundo.

Atardecer en las Terrenas.

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