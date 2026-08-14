Johnny Matos revela la nueva era de medición televisiva

Jatnna Tavárez conversa con el experto en marketing e investigación Johnny Matos sobre el lanzamiento de Media Express

Este vídeo presenta una entrevista, donde Jatnna Tavárez conversa con el experto en marketing e investigación Johnny Matos sobre el lanzamiento de Media Express, una nueva herramienta para la medición de la televisión en la República Dominicana.

A pesar del auge de las plataformas digitales, Matos destaca que la televisión sigue siendo un medio vital con un alto consumo en el país (de 5 a 6 horas diarias) y subraya que el mundo digital funciona como una plataforma que amplifica, no sustituye, a la televisión.

¿Qué es Media Express?: Es un sistema de medición nacional que, tras 18 meses de calibración, permite obtener datos precisos sobre el alcance de la audiencia televisiva en la República Dominicana.

Es un sistema de medición nacional que, tras 18 meses de calibración, permite obtener datos precisos sobre el alcance de la audiencia televisiva en la República Dominicana. Alcance y metodología: El estudio utiliza una muestra de más de 13,000 hogares, cubriendo el 86% de la población del país. Es inclusivo, ya que monitorea canales nacionales, regionales, locales y de cable.

Matos revela que más de 6.5 millones de personas consumen televisión en el país y que el 75% del consumo se concentra en canales locales, desafiando la idea de que el cable aleja al espectador de la televisión local.