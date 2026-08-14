Johnny Matos revela la nueva era de medición televisiva

Jatnna Tavárez conversa con el experto en marketing e investigación Johnny Matos sobre el lanzamiento de Media Express
Este vídeo presenta una entrevista, donde Jatnna Tavárez conversa con el experto en marketing e investigación Johnny Matos sobre el lanzamiento de Media Express, una nueva herramienta para la medición de la televisión en la República Dominicana.
A pesar del auge de las plataformas digitales, Matos destaca que la televisión sigue siendo un medio vital con un alto consumo en el país (de 5 a 6 horas diarias) y subraya que el mundo digital funciona como una plataforma que amplifica, no sustituye, a la televisión.
- ¿Qué es Media Express?: Es un sistema de medición nacional que, tras 18 meses de calibración, permite obtener datos precisos sobre el alcance de la audiencia televisiva en la República Dominicana.
- Alcance y metodología: El estudio utiliza una muestra de más de 13,000 hogares, cubriendo el 86% de la población del país. Es inclusivo, ya que monitorea canales nacionales, regionales, locales y de cable.
Matos revela que más de 6.5 millones de personas consumen televisión en el país y que el 75% del consumo se concentra en canales locales, desafiando la idea de que el cable aleja al espectador de la televisión local.