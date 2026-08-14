¡Celebra los 50 años del Jardín Botánico Nacional! Este 15 de agosto disfruta de entrada gratis todo el día y sorpresas especiales. ¡No te lo pierdas!

El pulmón verde más importante de la ciudad está de fiesta. El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso celebra por todo lo alto su 50 aniversario de fundación, y para conmemorar cinco décadas dedicadas a la investigación botánica, la educación ambiental y el esparcimiento de las familias dominicanas, ha preparado un regalo muy especial para el público.

Las puertas del recinto estarán abiertas sin costo alguno este próximo 15 de agosto, permitiendo que ciudadanos y visitantes disfruten de una jornada completa de naturaleza, aire puro y biodiversidad de manera totalmente gratuita.

Una celebración con sorpresas y restricciones a tomar en cuenta

Durante todo el día, los asistentes podrán recorrer los emblemáticos senderos, el famoso Jardín Japonés, las colecciones de orquídeas y los rincones más icónicos de este oasis urbano. Además, las autoridades del parque han adelantado que la celebración incluirá sorpresas especiales, por lo que invitan a los visitantes a mantenerse atentos a sus plataformas oficiales y canales de comunicación.

Para garantizar el disfrute y el orden durante esta jornada de masiva concurrencia, la administración del Jardín Botánico ha recordado una serie de condiciones logísticas:

Acceso libre general: La gratuidad aplica para la entrada general al parque durante todo el horario establecido para el día del aniversario.

La gratuidad aplica para la entrada general al parque durante todo el horario establecido para el día del aniversario. Excepciones importantes: Se especifica claramente que la entrada gratuita no aplica para sesiones de fotos profesionales ni para la renta de espacios dentro de las instalaciones.

Es la ocasión perfecta para armar una salida familiar, conectar con la naturaleza y celebrar medio siglo de vida de uno de los espacios más queridos de la República Dominicana. ¡Apunta la fecha y sé parte de este gran aniversario!