Isaura Taveras presenta “La Gran Jugada”

Isaura Taveras visitando el programa El Show del Mediodía anuncia un evento especial titulado «La Gran Jugada»

El video presenta a Isaura Taveras visitando el programa El Show del Mediodía para anunciar un evento especial titulado «La Gran Jugada».

Este espectáculo celebra el primer año y seis meses del proyecto Juego de Damas y busca agradecer tanto a los colaboradores como al público que ha apoyado el programa desde sus inicios.

Detalles clave sobre «La Gran Jugada»:

Fecha y lugar: Se llevará a cabo el 15 de septiembre a las 7:00 p. m. en el restaurante La Viuda.

Se llevará a cabo el a las en el restaurante La Viuda. Formato: Será un espectáculo en vivo que incluirá artistas, humoristas, invitados especiales y la puesta en escena de los diversos segmentos del programa, manteniendo el formato de tele-realidad con la participación del público.

Será un espectáculo en vivo que incluirá artistas, humoristas, invitados especiales y la puesta en escena de los diversos segmentos del programa, manteniendo el formato de tele-realidad con la participación del público. Celebración adicional: Durante el evento, también se celebrará el cumpleaños número 60 de Iván Ruiz.

Durante la entrevista, se resalta la calidad comunicativa de Isaura Taveras y su enfoque conceptual, algo que Iván Ruiz y otros participantes elogian como una forma ejemplar de comunicación en la República Dominicana