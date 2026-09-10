Isaura Taveras presenta “La Gran Jugada”

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Isaura Taveras visitando el programa El Show del Mediodía anuncia un evento especial titulado «La Gran Jugada»

El video presenta a Isaura Taveras visitando el programa El Show del Mediodía para anunciar un evento especial titulado «La Gran Jugada».

Este espectáculo celebra el primer año y seis meses del proyecto Juego de Damas y busca agradecer tanto a los colaboradores como al público que ha apoyado el programa desde sus inicios.

Detalles clave sobre «La Gran Jugada»:

  • Fecha y lugar: Se llevará a cabo el 15 de septiembre a las 7:00 p. m. en el restaurante La Viuda.
  • Formato: Será un espectáculo en vivo que incluirá artistas, humoristas, invitados especiales y la puesta en escena de los diversos segmentos del programa, manteniendo el formato de tele-realidad con la participación del público.
  • Celebración adicional: Durante el evento, también se celebrará el cumpleaños número 60 de Iván Ruiz.

Durante la entrevista, se resalta la calidad comunicativa de Isaura Taveras y su enfoque conceptual, algo que Iván Ruiz y otros participantes elogian como una forma ejemplar de comunicación en la República Dominicana

Isaura Taveras visitando el programa El Show del Mediodía anuncia un evento especial titulado «La Gran Jugada»

El video presenta a Isaura Taveras visitando el programa El Show del Mediodía para anunciar un evento especial titulado «La Gran Jugada».

Este espectáculo celebra el primer año y seis meses del proyecto Juego de Damas y busca agradecer tanto a los colaboradores como al público que ha apoyado el programa desde sus inicios.

Detalles clave sobre «La Gran Jugada»:

  • Fecha y lugar: Se llevará a cabo el 15 de septiembre a las 7:00 p. m. en el restaurante La Viuda.
  • Formato: Será un espectáculo en vivo que incluirá artistas, humoristas, invitados especiales y la puesta en escena de los diversos segmentos del programa, manteniendo el formato de tele-realidad con la participación del público.
  • Celebración adicional: Durante el evento, también se celebrará el cumpleaños número 60 de Iván Ruiz.

Durante la entrevista, se resalta la calidad comunicativa de Isaura Taveras y su enfoque conceptual, algo que Iván Ruiz y otros participantes elogian como una forma ejemplar de comunicación en la República Dominicana

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