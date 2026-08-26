En el programa «Es Temprano Todavía» se destaca el talento de los que formaron parte de la locución y cobertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En el programa «Es Temprano Todavía» entrevistan a tres talentos destacados que formaron parte de la locución y cobertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe: Angely Baez (locutora bilingüe), Frank Camilo (director de CDN Deportes) y Raymond Jaquez (locutor y productor musical)

Se explica cómo el productor Alberto Zayas reunió a este grupo para la ceremonia inaugural y de clausura, destacando la química entre ellos y la innovación de utilizar voces en off bilingües.

Los invitados comparten su trayectoria. Angely Baez menciona su experiencia en los Premios Soberano, mientras que Frank Camilo resalta su trabajo previo con el equipo de producción.

Discuten cómo mantienen una relación cordial y profesional entre locutores, apoyándose en proyectos cuando es necesario.

El segmento cierra con una demostración en vivo de la técnica que utilizaron en los juegos, donde Angely y Raymond realizan una presentación bilingüe del programa de Jochy Santos.