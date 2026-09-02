Infotep y Promiches impulsan el turismo en Miches

Infotep y Promiches firman acuerdo para capacitar talento local y potenciar el desarrollo turístico en Miches. Conoce los detalles de esta iniciativa.

El crecimiento de Miches como polo turístico es una realidad de gran impacto económico. Actualmente, la actividad turística, hotelera e inmobiliaria de este destino representa una inversión superior a los 1,250 millones de dólares, genera más de 6,000 empleos directos e indirectos, y cuenta con unas 3,000 habitaciones hoteleras en operación.

La Asociación Promiches, fundada en 2021 para promover el desarrollo sostenible de la zona, agrupa a importantes proyectos que en conjunto representan aproximadamente 5,000 habitaciones. Entre sus miembros figuran prestigiosas marcas como Club Med Miches, Viva Miches by Wyndham, Zemi Miches Punta Cana, All Inclusive y Curio de Hilton, además de Secrets y Dreams de Playa Esmeralda.

Alianza para un desarrollo sostenible y empleabilidad local

Para dar respuesta oportuna a la demanda de personal calificado que exige este crecimiento, Maira Morla Pineda (directora general del Infotep) y William Phelan (presidente de Promiches) firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional.

El propósito central es vincular de manera directa la oferta académica con las necesidades reales de los hoteles locales, creando un banco de candidatos capacitados y elegibles para insertarse en los nuevos puestos de trabajo. Esto garantiza que los residentes de Miches, El Seibo y Hato Mayor sean los principales beneficiarios de la bonanza turística, promoviendo la inclusión social y la empleabilidad.

Áreas de formación y futura escuela técnica

El programa de capacitación diseñado abarca una amplia gama de especialidades clave para la industria:

Servicios de hospitalidad: Hotelería, gastronomía, idiomas, calidad, liderazgo y resolución de conflictos.

Hotelería, gastronomía, idiomas, calidad, liderazgo y resolución de conflictos. Soporte técnico y operativo: Electricidad, refrigeración, mecánica automotriz, mantenimiento.

Electricidad, refrigeración, mecánica automotriz, mantenimiento. Innovación y gestión: Emprendimiento, herramientas tecnológicas, gestión financiera, formulación de proyectos e industria 4.0.

Adicionalmente, con el objetivo de garantizar una oferta formativa permanente, ambas instituciones anunciaron que se encuentran evaluando la implementación y puesta en marcha de una escuela técnico-profesional en Miches. Esta infraestructura ampliaría de forma constante la capacitación en la zona para consolidar el desarrollo económico del municipio