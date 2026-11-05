INDOMET prevé aguaceros fuertes y tronadas por vaguada en 6 provincias

Una vaguada y alta humedad desatarán intensos aguaceros con ráfagas en el norte, noreste y este esta tarde. El Gran Santo Domingo tendrá chubascos aislados

La República Dominicana continuará bajo la incidencia de una vaguada combinada con un ambiente cargado de abundante humedad, condiciones que mantendrán el patrón inestable y propicio para precipitaciones de importancia durante la segunda mitad de la jornada.

Pronóstico de lluvias para la tarde

El comportamiento de la nubosidad y las precipitaciones presentará marcadas diferencias regionales conforme avance el día:

En horas de la tarde: La interacción de la vaguada con la humedad disponible favorecerá el desarrollo de aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento . Provincias de mayor impacto: Monte Cristi, Puerto Plata, La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez y Monte Plata , entre otras demarcaciones aledañas de las regiones norte, noreste y este.

La interacción de la vaguada con la humedad disponible favorecerá el desarrollo de . En el resto del territorio nacional: Prevalecerá un ambiente con cielo medio nublado en ocasiones y la ocurrencia de chubascos aislados.

Recomendaciones de prevención

Ante la previsión de aguaceros fuertes y ráfagas de viento en las provincias mencionadas:

Atención en zonas vulnerables: Se sugiere mantener la precaución por posibles anegaciones urbanas e incrementos repentinos en cañadas.

Se reitera la importancia de seguir las orientaciones de los boletines oficiales en las demarcaciones bajo vigilancia.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, se anticipa una jornada relativamente estable en comparación con las provincias del interior y la costa norte/este: