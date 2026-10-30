INDOMET prevé aguaceros fuertes, granizo y tronadas por vaguada

Lluvias matutinas en el este darán paso a fuertes aguaceros, tormentas y posible granizo en zonas montañosas e interior durante la tarde y noche.

Para este viernes 30 de octubre de 2026, la influencia continua de una vaguada, sumada a la interacción de los efectos locales de calentamiento diurno y orografía, mantendrá las condiciones favorables para la ocurrencia de precipitaciones en diversas regiones del país.

Evolución de las lluvias para hoy

El patrón meteorológico presentará una distribución gradual a lo largo de la jornada:

Durante las horas matutinas: Se pronostican algunas lluvias hacia localidades de la costa atlántica y la región oriental, afectando a La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez .

Se pronostican algunas lluvias hacia localidades de la costa atlántica y la región oriental, afectando a . Tarde y primeras horas de la noche: Conforme avance el día, el desarrollo de nubes de gran extensión vertical provocará aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas (especialmente en zonas montañosas).

Esta actividad severa se concentrará principalmente sobre:

El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata

Sectores del Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San José de Ocoa

Azua, La Vega, Elías Piña y San Juan

Localidades de la Sierra de Bahoruco y la Cordillera Septentrional

Prevención y seguridad en zonas de riesgo

Debido a la persistencia de los aguaceros y la vulnerabilidad en terrenos con alta saturación de agua:

Recomendaciones a la población: Zonas de montaña: Extreme precauciones ante la posibilidad de caída de granizo, ráfagas de viento y deslizamientos de tierra en carreteras y laderas.

Extreme precauciones ante la posibilidad de caída de granizo, ráfagas de viento y deslizamientos de tierra en carreteras y laderas. Cauces y drenajes: Mantenga la vigilancia ante inundaciones urbanas repentinas y evite cruzar ríos, arroyos o cañadas con crecidas de agua.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, se anticipa una jornada con nubosidad variable e inestabilidad hacia la segunda mitad del día: