INDOMET mantiene ocho provincias en alerta por aguaceros de vaguada

La Vega, Santiago, Puerto Plata y Duarte figuran entre las demarcaciones bajo vigilancia. Se prevén aguaceros moderados a fuertes y tronadas esta tarde

El Centro Nacional de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) mantiene vigentes los niveles de alerta meteorológica para ocho provincias del país, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como posibles deslizamientos de tierra debido a las lluvias acumuladas y las previstas para las próximas 24 horas.

Provincias bajo Alerta Meteorológica (08)

Las autoridades recomiendan estricto seguimiento y precaución a los habitantes de las siguientes demarcaciones bajo vigilancia:

Monseñor Nouel

La Vega

Hermanas Mirabal

Puerto Plata

María Trinidad Sánchez

Duarte

Santiago

Espaillat

Evolución de las lluvias para hoy

Para este viernes 6 de noviembre de 2026, las condiciones meteorológicas presentarán un comportamiento dividido a lo largo de la jornada:

Durante las horas matutinas: Prevalecerá un cielo medio nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones significativas en gran parte del territorio.

Prevalecerá un cielo medio nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones significativas en gran parte del territorio. En horas de la tarde: La incidencia de la vaguada, combinada con el calentamiento diurno, favorecerá incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Esta actividad lluviosa incidirá principalmente sobre localidades de las provincias:

Norte y Cibao: Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte y Sánchez Ramírez.

Sur y Frontera: Peravia, Azua, San Juan, Dajabón y Santiago Rodríguez.

Este y Sureste: Monte Plata, Hato Mayor, La Altagracia, Santo Domingo y San Cristóbal.

Monitoreo ciclónico internacional

El INDOMET informa sobre una zona de baja presión no tropical ubicada a cientos de kilómetros al sur de las Bermudas:

Probabilidad de desarrollo: Cuenta con un 20 % durante las próximas 48 horas y un 30 % en los próximos siete días .

Cuenta con un y un . Impacto en el país: Por su ubicación geográfica y su trayectoria prevista, este sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Temperaturas y salud preventiva

Aunque las temperaturas máximas comienzan a disminuir de forma gradual —con valores mínimos entre 23 °C y 25 °C y máximos entre 30 °C y 32 °C—, la sensación térmica continuará elevada durante las horas de la tarde.

Recomendaciones de salud preventiva: Ingiera suficiente agua para mantenerse adecuadamente hidratado.

Vista ropa ligera, holgada y de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y bien ventilados.

Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, se pronostica nubosidad variable e inestabilidad puntual durante el día: