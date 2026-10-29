Siete provincias permanecen en alerta por aguaceros, tronadas y posibles granizadas. Descontinúan alertas para Azua, Pedernales, Barahona y Ocoa

Las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional seguirán siendo favorables para la continuidad de las lluvias durante este jueves 29 de octubre de 2026. La incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, en combinación con el flujo del viento del sureste y los efectos de calentamiento diurno y orografía local, mantendrá un ambiente inestable en gran parte del país.

Evolución del tiempo para hoy

El comportamiento de las precipitaciones mostrará dos fases diferenciadas a lo largo de la jornada:

Desde las horas matutinas: Se producirán aumentos nubosos con lluvias dispersas a moderadas y aisladas tronadas en sectores cercanos a la costa sur, afectando a La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales .

Se producirán aumentos nubosos con en sectores cercanos a la costa sur, afectando a . Tarde y primeras horas de la noche: Se formarán nubes de gran desarrollo vertical que generarán aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. Esta actividad severa incidirá en las regiones norte, noreste, Cordillera Central, valle del Cibao y la zona fronteriza.

Modificación de Alertas Meteorológicas

El Centro Nacional de Pronósticos ha actualizado los niveles de riesgo ante posibles inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra:

Provincias en ALERTA METEOROLÓGICA (7):

Monte Plata

La Vega

Monseñor Nouel

San Cristóbal

El Seibo

Hato Mayor

El Gran Santo Domingo (incluye el Distrito Nacional)

Alertas Descontinuadas (4): Se levanta el nivel de alerta para las provincias de Azua, Pedernales, Barahona y San José de Ocoa.

Advertencias marítimas y calor persistente

Costas Atlántica y Caribeña: Se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución debido a la reducción de visibilidad por los intensos aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.

Se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones debido a la reducción de visibilidad por los intensos aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto. Gestión de temperaturas: Se prevé un ambiente caluroso con temperaturas máximas entre 29 °C y 31 °C y mínimas entre 22 °C y 23 °C.

Recomendaciones de salud preventiva: Ingiera suficiente agua a lo largo del día.

Vista ropa ligera, holgada y de colores claros.

Evite la exposición solar directa entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Preste especial cuidado a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

La capital y la provincia de Santo Domingo, que permanecen en Alerta Meteorológica, experimentarán lluvias dispersas con variaciones durante el día: