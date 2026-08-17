Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Virgo, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud

✨ Palabra clave: Liberación

🎨 Color de suerte: Beige dorado

🔢 Números de suerte: 14 • 32

🔮 GENERALIDADES: ¡NO SIGAS AGUANTANDO UNA SITUACIÓN QUE TE MANTIENE ATADO O EN ESPERA! Algo ha estado detenido, pero una persona emocionalmente madura puede ayudarte a verlo diferente. Cuidado con obsesionarte o querer controlar lo que todavía no depende de ti. Se marca una confrontación entre un hombre y dos mujeres; una de ellas terminará diciendo: “No soporto más”. Papeles de un hijo o familiar pueden causar tensión. Firma, poder, visa o gestión con el extranjero comienza a evolucionar. Hecho curioso: compras sábanas, almohadas o colchón. También podrías salir inesperadamente y no dormir una noche en tu propia cama.

💼 TRABAJO Y DINERO: Una decepción o situación tensa obliga a detenerte y revisar bien las cosas. Leyes, normas, contrato o documento requieren atención. No respondas impulsivamente. Después de una pausa llega claridad y una oportunidad que parecía perdida puede reaparecer. 💫 SALUD: Atención con garganta, irritación o molestias pasajeras. Descansa y evita acumular tensión.

❤️ AMOR: ¡ENERGÍA MUY POSITIVA! Una duda queda atrás y puede cumplirse un deseo sentimental: propuesta, reconciliación, compromiso o noticia de una boda cercana. 💞 PAREJAS: Recuperan estabilidad después de aclarar algo pendiente. 💖 SOLTEROS: Conoces o conectas con alguien interesante; incluso puede existir vínculo con otra ciudad o extranjero.

👩 MUJER: Estás reservada y guardando más de un secreto. Después de una indecisión puede llegarte un dinero o resolverse algo que estabas esperando. No cuentes todavía todos tus planes.

👨 HOMBRE :¡VICTORIA Y CELEBRACIÓN! Un logro material, negocio, trabajo o mejora económica trae felicidad. Reaparece una oportunidad y hay contactos favorables con personas del extranjero.

📖 SALMO 27: “Espera en el Señor; esfuérzate, y aliéntese tu corazón».

✨ AFIRMACIÓN: Me libero de lo que me detiene y recibo con confianza las oportunidades que vuelven a abrirse para mi.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Una de las principales características de lo nacidos bajo este signo es su forma lógica y estructurada de hacer las cosas. Son resolutivos y organizados por naturaleza y les encanta seguir una rutina diaria. No precisan de grandes parafernalias para ser felices, encuentran alegría en las pequeñas cosas y son personas más bien sencillas.

A la hora de encontrar el amor, los Virgo tienen un enfoque práctico y pueden llegar a conformarse con alguien que no les apasiona si se sienten muy valorados por esa persona y consideran que cumple los requisitos mínimos para tener una relación estable.

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