Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Tauro, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud

✨ Palabra clave: Renovación

🎨 Color de suerte: Rojo

🔢 Números de suerte: 47 • 35

🔮 GENERALIDADES: ¡COMIENZAS A DESPERTAR HACIA UN CAMBIO PROFESIONAL Y UNA VIDA DIFERENTE! Querrás aprender algo nuevo, cambiar de actividad o prepararte para otro rumbo. También cuidarás más tu apariencia y notarás mejoría. Se organiza viaje, traslado o cambio para los próximos días o meses que te ayuda a dejar atrás una etapa difícil. Hecho curioso: botas o zapatos fuertes serán señal de que te espera un camino largo e importante que recorrer.

💼 TRABAJO Y DINERO: Nuevas ideas profesionales y posibilidad de generar dinero de una manera diferente. Aunque estarás más pendiente de tus finanzas, aparece una pequeña ganancia o ingreso adicional. Aprender algo nuevo puede convertirse posteriormente en una oportunidad.💫 SALUD: Más movimiento y actividad física. Sentirás deseos de ejercitarte y recuperar energía. Atención también con una etapa de mucha fertilidad.

❤️ AMOR: Se fortalecen vínculos entre padres, hijos o familiares. Preocupación por un tío con un quebranto de salud, pero se marca recuperación. 💞 PAREJAS: Las cosas comienzan a concretarse. Proyecto, negocio o nueva forma de producir dinero juntos trae armonía y tranquilidad emocional. 💖 SOLTEROS: Alguien llega por trabajo o internet. La comunicación avanza y puede convertirse en una relación importante. La vieja batalla emocional queda atrás.

👩 MUJER: Abrirás tu espacio para una amiga; incluso puede quedarse a dormir en tu casa o compartir tu habitación una noche. Nuevas actividades, más ejercicio y planes para regresar a un lugar conocido. Fertilidad muy marcada.

👨 HOMBRE: Termina un conflicto con una mujer de comportamiento narcisista o muy centrada en sí misma. Recuperas tranquilidad. Hecho curioso: un suéter llamará tu atención y será señal de un cambio emocional.

📖 SALMO 32: “Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar».

✨ AFIRMACIÓN: Estoy preparado para recorrer nuevos caminos. Dejo atrás lo vivido y avanzo hacia oportunidades, estabilidad y renovación.

TAURO (21 Abril – 21 mayo)

Los nacidos bajo este signo no se andan con chiquitas, lo suyo no son las aventuras y los romances breves: sólo se conformarán con su alma gemela. Eso sí, si traicionan la confianza de un Tauro difícilmente la volverán a recuperar y este se volverá receloso a la hora de conocer gente nueva.

Los Tauro tienen una merecida reputación como los más cabezotas de todos los signos y suelen ser personas muy constantes y leales con las que se puede contar para casi todo. Les gusta todo aquello que consideren elegante y sofisticado y son muy perfeccionistas.