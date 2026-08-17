Consulta la predicción astrológica del 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Géminis, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud

✨ Palabra clave: Apertura

🎨 Color de suerte: Azul claro

🔢 Números de suerte: 33 • 61

🔮 GENERALIDADES: ¡PREPÁRATE PARA LAS NUEVAS PUERTAS QUE COMIENZAN A ABRIRSE! Reuniones por trabajo o proyectos, mensajes y propuestas te entusiasman y te llevan a organizar algo para más adelante: viaje, compra o nuevo proyecto. Una persona joven, de piel blanca, escaso cabello y ojos claros, que te aprecia, puede acercarse con un acuerdo. Si esperas respuesta de una institución, empresa reconocida, compañía o banco, las cosas comienzan a fluir. Hecho curioso: una tarjeta de crédito puede bloquearse o necesitar una gestión. Alguien que casi no recuerdas reaparece y trae alegría.

💼 TRABAJO Y DINERO: Los desacuerdos económicos encuentran nuevas ideas y posibilidades de acuerdo. Una reunión será clave. Hay oportunidad de avanzar con empresa, banco o institución importante. Organiza bien lo que quieres proponer.💫 SALUD: Recuperas energía y fortaleces tu ánimo. Cuida el sistema nervioso y no absorbas las preocupaciones de otros.

❤️ AMOR: Una persona inesperada se acerca y tendrás una conversación especial. 💞 PAREJAS: Energía muy positiva: alegría, unión y fortalecimiento de la relación. Incluso puede hablarse de matrimonio o compromiso. Hecho curioso: una tienda muy particular o especializada será escenario de un momento amoroso importante. 💖 SOLTEROS: Una invitación de un hombre o amigo puede llevarte a un lugar especial para relajarte; allí puede surgir una conexión interesante.

👩 MUJER : Una mujer de la familia demasiado pendiente del dinero puede terminar fastidiándote. Pon límites y evita discutir por asuntos económicos. Un viaje que tendrás que hacer para solucionar una situación importante y muy seria.

👨 HOMBRE : Propuesta, reunión o nuevo proyecto te pone en movimiento. Un contacto puede abrirte una oportunidad que no esperabas. Algo curioso con un embarque, cajas, importación o exportación.

📖 SALMO 20: “Conceda el deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo».

✨ AFIRMACIÓN: Las puertas correctas se abren para mí. Recibo acuerdos, oportunidades y personas que impulsan mi crecimiento.

Géminis (21 mayo – 20 junio)