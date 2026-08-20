¡Histórico! Exportaciones dominicanas alcanzan récord

Las exportaciones de la República Dominicana alcanzan la cifra récord de USD 9,277.0 millones durante el período enero-julio de 2026, impulsando la economía.

La economía dominicana continúa mostrando un dinamismo extraordinario en los mercados internacionales. De acuerdo con las cifras oficiales reveladas para el período comprendido entre enero y julio de 2026, las exportaciones totales del país alcanzaron una cifra histórica sin precedentes al sumar USD 9,277.0 millones.

Este desempeño sobresaliente refleja la fortaleza y diversificación del aparato productivo nacional, consolidando el posicionamiento de los productos dominicanos en los mercados globales a pesar de los desafíos del panorama económico internacional.

Claves del crecimiento exportador

Diversificación de sectores: Sectores clave como el de zonas francas, la agroindustria y la minería han mostrado un comportamiento robusto, aportando de manera significativa al volumen total de mercancías colocadas en el exterior.

Sectores clave como el de zonas francas, la agroindustria y la minería han mostrado un comportamiento robusto, aportando de manera significativa al volumen total de mercancías colocadas en el exterior. Confianza internacional: La apertura a nuevos mercados comerciales y el fortalecimiento de la cadena de suministro reafirman la competitividad del país como un centro logístico estratégico en la región del Caribe.

La apertura a nuevos mercados comerciales y el fortalecimiento de la cadena de suministro reafirman la competitividad del país como un centro logístico estratégico en la región del Caribe. Impacto en la economía local: Este récord histórico se traduce en la generación de divisas, fortalecimiento de la balanza comercial y la creación de empleos estables en diversas provincias del territorio dominicano.

El logro reafirma el compromiso de los sectores público y privado por potenciar la producción nacional, impulsando a la República Dominicana hacia un futuro de mayor desarrollo y expansión comercial.