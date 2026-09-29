Jatnna Tavárez entrevista a Henry Rijo (conocido como Henry TV), quien es el presidente de los Premios La Flor

Este video presenta una entrevista de Jatnna Tavárez a Henry Rijo (conocido como Henry TV), quien es el presidente de los Premios La Flor. Durante la conversación, se destacan los siguientes puntos clave:

Henry Rijo celebra 15 años en la industria de la comunicación, enfocándose en honrar el talento y el trabajo serio de los dominicanos, tanto dentro como fuera del país.

Se discute cómo los premios han trascendido las fronteras de La Romana hacia ciudades como Nueva York y Colombia. Henry creó la plataforma Dominicano de Excelencia para dar visibilidad a la diáspora dominicana.

Henry menciona la quinta gala nacional de los Premios La Flor que se celebrará el primero de diciembre, destacando que el evento cumple 15 años y contará con sorpresas y talentos internacionales.

Se hace mención al premio recibido por Jatnna Tavárez el año pasado, subrayando el valor de reconocer la trayectoria y el trabajo de calidad en los medios.