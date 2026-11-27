La noche permitió a Génesis Colón detenerse en las historias que hay detrás de Entre Mis Notas

Génesis Colón logró su primer sold out reuniendo a seguidores, invitados y representantes de la música cristiana en Caribbean Cinemas de Downtown Center para presentar Entre Mis Notas EP Experience, un encuentro dedicado a compartir las canciones de su nueva producción musical y, especialmente, las historias y experiencias que dieron origen a cada una de ellas.

La noche permitió a Génesis Colón detenerse en las historias que hay detrás de Entre Mis Notas. Frente al público, la artista habló de momentos, conversaciones, oraciones y experiencias que fueron dando origen a las canciones del EP, muchas de ellas nacidas de pequeñas notas que con el tiempo terminaron convirtiéndose en melodías.

La noche permitió a Génesis Colón detenerse en las historias que hay detrás de Entre Mis Notas

Uno de los momentos centrales de la experiencia fue conocer el origen del título del EP. Colón explicó que, durante su proceso creativo, recibió una palabra que marcó el rumbo del proyecto: “Lo próximo que harás está entre tus notas”. A partir de entonces, esas palabras adquirieron un significado especial para una producción en la que la artista convierte vivencias de fe en canciones.

Durante el encuentro se compartieron temas como “Salmos 121”, “Mi Oración”, “Pude Volver” e “Integridad”, canciones que abordan distintas etapas de crecimiento espiritual, esperanza, restauración y confianza en Dios.

“Pude Volver”, uno de los primeros temas presentados en este nuevo ciclo, nació precisamente de una temporada de silencio y espera en la vida de la artista. La canción representa un mensaje de restauración y nuevos comienzos, y abrió el camino para Entre Mis Notas “EP”, una producción que ha ido tomando forma a lo largo de 2026.

La experiencia también sirvió para adelantar algunos de los próximos pasos de Colón, entre ellos una colaboración con el compositor e intérprete cristiano Dairon Herrera, además de otros contenidos que la artista prepara para sus plataformas digitales.

“Lo próximo que harás está entre tus notas”

Con Entre Mis Notas, la intérprete abre una etapa en la que cada canción funciona también como parte de una historia. De ahí que el encuentro en Santo Domingo estuviera planteado como una oportunidad para escuchar esas canciones, pero también para conocer qué ocurrió antes de que fueran grabadas.

La jornada concluyó con un mensaje de fe dirigido a quienes acompañan su ministerio y con la intención que la propia artista había expresado para la noche: que quienes estuvieran presentes no se llevaran únicamente una experiencia musical, sino también un encuentro significativo con Dios.