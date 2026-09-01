“Farmear Aura: ¿qué hay detrás de esta afición?”

La periodista Nuria Piera, analiza el fenómeno viral conocido como «farmear aura», una tendencia creciente entre los jóvenes de la Generación Z.
¿Qué es?: El término combina «aura» (presencia o energía que proyecta seguridad y estilo) con «farmear», un concepto de los videojuegos que implica repetir acciones para acumular puntos o recursos.
La tendencia en redes: Se ha expandido rápidamente a través de TikTok e Instagram, con jóvenes realizando poses, coreografías y gestos desafiantes (como el mewing o el famoso Siu de Cristiano Ronaldo) en lugares públicos para ganar reconocimiento y validación social.
Análisis social: Expertos sugieren que, más allá de ser un simple juego o meme viral, refleja la necesidad de los jóvenes de encontrar identidad, pertenencia y validación en un entorno digital donde cualquier ocurrencia puede volverse viral rápidamente.
Controversia: Aunque muchos lo ven como una forma inofensiva de entretenimiento, autoridades en lugares como Costa Rica y Honduras han tomado medidas para prohibir estas competencias en centros escolares y espacios públicos, citando riesgos de acoso, humillaciones o interrupciones.
La periodista Nuria Piera, analiza el fenómeno viral conocido como «farmear aura», una tendencia creciente entre los jóvenes de la Generación Z.
¿Qué es?: El término combina «aura» (presencia o energía que proyecta seguridad y estilo) con «farmear», un concepto de los videojuegos que implica repetir acciones para acumular puntos o recursos.
La tendencia en redes: Se ha expandido rápidamente a través de TikTok e Instagram, con jóvenes realizando poses, coreografías y gestos desafiantes (como el mewing o el famoso Siu de Cristiano Ronaldo) en lugares públicos para ganar reconocimiento y validación social.
Análisis social: Expertos sugieren que, más allá de ser un simple juego o meme viral, refleja la necesidad de los jóvenes de encontrar identidad, pertenencia y validación en un entorno digital donde cualquier ocurrencia puede volverse viral rápidamente.
Controversia: Aunque muchos lo ven como una forma inofensiva de entretenimiento, autoridades en lugares como Costa Rica y Honduras han tomado medidas para prohibir estas competencias en centros escolares y espacios públicos, citando riesgos de acoso, humillaciones o interrupciones.