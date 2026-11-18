La encuesta de la niñez, realizada por la ONE bajo estándares internacionales y con el apoyo de UNICEF, muestra que desde 2019 la mortalidad en menores de cinco años bajó de 32 a 22 por cada mil nacidos vivos y la fecundidad adolescente cayó 40 %. Los resultados están disponibles para toda la ciudadanía y constituyen un insumo clave para el diseño de políticas públicas.

La niñez dominicana vive hoy mejores condiciones de supervivencia, salud e higiene que hace seis años, aunque persisten retos en la educación de la primera infancia, la crianza y la protección. Así lo revelan los resultados oficiales de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples y Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (ENHOGAR-MICS 2025), la fuente más completa del país sobre la situación de la niñez, la adolescencia y las mujeres, presentados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). La ceremonia, celebrada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, fue encabezada por la primera dama, señora Raquel Arbaje, quien también preside el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA).

Durante su intervención, la primera dama expresó que como presidenta del GANA, y como ciudadana comprometida con el bienestar de la niñez y la adolescencia, se siente satisfecha al saber que, con respecto al 2019 el embarazo adolescente, las uniones tempranas y la disciplina violenta en los hogares disminuyeron.

Arbaje agregó que los dos primeros de estos avances inciden la ejecución por el GANA y la coordinación del CONANI de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes, y el tercero, a los programas y campañas de concienciación sobre crianza positiva. «Debemos continuar trabajando cada día con mayor ahínco para lograr el bienestar pleno de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque ellos son la zapata sobre la cual se construye el futuro de nuestra sociedad. Pero estos avances, al igual que otros documentados por la encuesta, merecen ser celebrados».

La directora general de la ONE, Mildred Martínez, destacó que los resultados descansan en un diseño riguroso, con estándares internacionales, una muestra de 35,238 viviendas en 1,751 conglomerados, seleccionada a partir del marco del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, con resultados representativos a nivel nacional, por zona de residencia, por las diez regiones de planificación y por provincia. “La ENHOGAR-MICS 2025 ofrece información confiable y comparable sobre la niñez, la adolescencia, las mujeres y los hogares”.

ENHOGAR-MICS 2025 revela avances en la niñez dominicana

La representante adjunta de UNICEF en República Dominicana, Anyoli Sanabria, destacó que: “Los avances que muestra esta encuesta son motivo de reconocimiento, pero también nos recuerdan que el progreso solo es verdaderamente significativo cuando llega a cada niña y cada niño, sin importar dónde viva o la condición socioeconómica de su familia. Estos datos deben impulsarnos a cerrar las brechas que todavía persisten y a fortalecer las políticas e inversiones que garanticen el desarrollo, la protección y las oportunidades de toda la niñez dominicana”.

Más niñas y niños llegan a sus cinco años

La mortalidad en menores de cinco años bajó de 32 a 22 por cada mil nacidos vivos, por debajo de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 25 por mil. La mortalidad infantil pasó de 26 a 20 por mil y la neonatal, de 23 a 14. Aun así, siete de cada diez muertes antes del primer año ocurren durante el primer mes de vida, y la meta de los ODS para la mortalidad neonatal es de 12 por mil.

Menos maternidad en la adolescencia

La fecundidad adolescente cayó de 77 a 46 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, con descensos en todas las regiones. Las adolescentes que ya son madres o están embarazadas bajaron de 18.9 % a 12.2 %, y la tasa global de fecundidad se situó en 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo. Las uniones antes de los 18 años también descendieron, de 31.5 % a 27.6 %, aunque alcanzan el 32.7 % en la zona rural y el 38.6 % en Cibao Noroeste.

La encuesta de la niñez, realizada por la ONE bajo estándares internacionales y con el apoyo de UNICEF

Atención materna casi universal, lactancia por fortalecer

El 97.6 % de las mujeres recibió atención prenatal calificada, el 98.8 % de los partos fue atendido por personal calificado y el 93.8 % de las madres recibió control de salud postnatal. Los nacimientos por cesárea, en cambio, subieron de 62.9 % a 68.2 % y aumentaron en todas las regiones. La lactancia materna exclusiva en menores de seis meses mejoró de 15.8 % a 19.2 %, pero solo el 22.4 % de los recién nacidos fue amamantado en su primera hora de vida.

Primeros años y escuela: la próxima frontera

Por primera vez, la encuesta midió el desarrollo infantil con el índice internacional ECDI2030: el 78.3 % de las niñas y niños de 2 a 4 años tiene un desarrollo adecuado en salud, aprendizaje y bienestar psicosocial. Sin embargo, menos de la mitad (46.2 %) de los niños de 3 y 4 años asiste a un programa de educación de la primera infancia, con una brecha marcada entre los hogares más pobres (34.2 %) y los más ricos (60.7 %).

La asistencia a la primaria es casi universal (94.1 %), pero baja a 68.0 % en la secundaria alta, donde el 17.4 % de los adolescentes en edad de cursarla no asiste a la escuela. En el hogar, solo una de cada cuatro niñas y niños de 7 a 14 años tiene tres o más libros para leer, y el padre participó en cuatro o más actividades de estimulación temprana con apenas el 12.5 % de las niñas y niños de 2 a 4 años.

Protección y entornos más saludables

La disciplina violenta contra niñas y niños de 1 a 14 años bajó de 63.5 % a 54.9 %, aunque en El Valle llega a 70.4 %. El 93.6 % de los menores de cinco años tiene su nacimiento registrado, y el trabajo infantil se situó en 4.6 %, frente a 3.8 % en 2019.

La población con un lugar para lavarse las manos con agua y jabón pasó de 59.8 % a 78.2 %, y en la zona rural, de 46.8 % a 72.8 %. Casi toda la población usa fuentes mejoradas de agua para beber (98.9 %) y saneamiento mejorado (95.8 %), y el 56.2 % de los hogares tiene acceso a internet.

Los datos también señalan dónde reforzar la protección social: el 60.0 % de los menores de cinco años tiene seguro médico y el 47.7 % de las niñas, niños y adolescentes vive en hogares que recibieron alguna transferencia social en el último año. Enriquillo y Cibao Noroeste son las regiones que con más frecuencia presentan los valores menos favorables.

La niñez dominicana vive hoy mejores condiciones de supervivencia

Datos para decidir

Martínez hizo tres llamados: usar los datos para diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas; profundizar su análisis por zona, región, nivel de riqueza, educación, sexo y edad; y sostener la encuesta cada cinco años. “Realizar la ENHOGAR-MICS cada cinco años garantiza una serie comparable para medir avances y brechas. Seguir apoyando su realización es una inversión en mejores decisiones”, sostuvo.

La directora invitó a las instituciones públicas, la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales a aprovechar la encuesta, pues “lo que hemos presentado hoy es solo una parte”. Al cerrar, afirmó: “Hoy hemos medido y hoy conocemos. Ahora nos toca a todos decidir y transformar, para que cada niña, cada niño y cada mujer de la República Dominicana tenga las oportunidades que merece”.

Una encuesta con estándares internacionales

La ENHOGAR-MICS 2025 entrevistó a 29,676 hogares entre agosto y octubre de 2025, con una tasa de respuesta de 98.6 %, y recogió información de 18,964 mujeres de 15 a 49 años, 6,436 niñas y niños menores de cinco años y 11,568 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años.

Es la quinta edición que la ONE realiza en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y forma parte de la séptima ronda mundial del programa MICS, por lo que sus resultados son comparables con los de más de un centenar de países. La encuesta alimenta 22 indicadores de los ODS, 6 políticas priorizadas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y 9 objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

En la ceremonia, la presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Jeannette Pérez, destacó que los avances en la reducción del embarazo adolescente y las uniones tempranas, así como el aumento del registro de nacimientos, son resultado del trabajo coordinado entre las instituciones públicas y los organismos internacionales. Asimismo, resaltó la importancia de que cada institución analice y aproveche los datos presentados para planificar, diseñar y fortalecer las políticas públicas en beneficio de la población.

También intervino la viceministra de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, Camila Hernández, en representación del Ministerio de Hacienda y Economía.

La ENHOGAR-MICS 2025 fue realizada por la ONE con el apoyo técnico y financiero de UNICEF y apoyo económico de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).El informe completo está disponible en este enlace: ENHOGAR-MICS 2025, Informe General de Resultados – Oficina Nacional de Estadística (ONE)