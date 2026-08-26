¡Emotivo encuentro! Sergio Vargas y Héctor Acosta Con Jatnna

Un emotivo encuentro en el programa Con Jatnna entre dos figuras destacadas de la música dominicana: Héctor Acosta ‘El Torito’ y Sergio Vargas.

Un emotivo encuentro entre Sergio Vargas y Hector Acosta Con Jatnna donde ‘El Torito’, expresa su profundo agradecimiento hacia Sergio Vargas, recordándolo como la persona que le dio sus primeras oportunidades en la música y reiterando la admiración mutua que existe entre ambos.

Héctor habla con nostalgia sobre su padre, a quien considera su ídolo y un ejemplo de servicio, y sobre su madre, a quien describe como su heroína y un pilar fundamental en su vida, destacando su sentido del humor y fortaleza. El artista reflexiona sobre su estatura y cómo siempre se ha sentido ‘grande’ a través del cariño del público, enfatizando que su éxito no le ha hecho perder su esencia.

El Torito critica la polarización política que a veces intenta separar a los artistas de su público, abogando por un país donde el arte no esté limitado por etiquetas partidarias.

Se muestra un mensaje especial de Sergio Vargas, quien elogia la trayectoria de Héctor, recordando sus inicios en Bonao y destacando su crecimiento como artista, su labor comunitaria y su capacidad para superar momentos difíciles como el cáncer.