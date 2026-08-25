

El Trabajo de uno no es ser Juez: Katherine Hernández directa y sincera en Protagonistas

En una entrevista profunda y personal a la periodista Katherine Hernández en el programa Protagonistas, discute la importancia de mantener la objetividad sin ser juez.

Katherine reflexiona sobre su experiencia al emigrar a la República Dominicana, destacando el «doble ADN» que siente al integrar lo mejor de dos culturas.