El Trabajo de uno no es ser Juez: Katherine Hernández directa y sincera en Protagonistas
En una entrevista profunda y personal a la periodista Katherine Hernández en el programa Protagonistas, discute la importancia de mantener la objetividad sin ser juez.
Katherine reflexiona sobre su experiencia al emigrar a la República Dominicana, destacando el «doble ADN» que siente al integrar lo mejor de dos culturas.
- El desafío del periodismo matutino: Comparte cómo ha sido adaptar su ritmo de vida tras 7 años trabajando en el horario matinal, levantándose antes del amanecer y manteniendo la disciplina profesional.
- Ética y empatía profesional: Discute la importancia de mantener la objetividad sin ser juez, humanizando a los entrevistados, incluso en situaciones críticas o casos judiciales complicados. Relata una experiencia personal muy emotiva donde, tras investigar un caso, se sintió incapaz de determinar la verdad.
- Vocación y periodismo forense: Revela que, de no haber sido periodista, le hubiera interesado estudiar ciencias forenses. Comparte memorias impactantes de sus inicios como reportera de sucesos en Venezuela, destacando cómo aprendió a observar la «cara humana de la noticia» en contextos difíciles como morgues o cárceles.