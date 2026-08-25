El Seibo: Tesoro de ecoturismo, historia y tradición en RD

Descubre El Seibo, un destino dominicano que combina playas vírgenes, Montaña Redonda, rica historia colonial y tradiciones ancestrales únicas.

La provincia de El Seibo (Santa Cruz de El Seibo) se levanta en la región este del país como un territorio fascinante donde el tiempo colonial y la exuberancia natural se dan la mano. Lejos de agotarse en sus hermosas costas, esta demarcación ofrece una propuesta turística rica y diversa que cautiva a nacionales y extranjeros por igual.

Desde la imponente elevación de Montaña Redonda —famosa por sus vistas panorámicas de 360 grados y sus icónicos columpios que parecen volar sobre el paisaje— hasta las tranquilas y vírgenes aguas de Playa Esmeralda en Miches, El Seibo combina la aventura ecoturística con un profundo arraigo histórico.

Un viaje al pasado y a la identidad cultural

Caminar por su casco urbano es adentrarse en más de cinco siglos de historia. El destino atesora joyas patrimoniales como la Basílica Santuario Nuestra Señora de la Altagracia (Iglesia San Cruz) y la Plaza Cultural Manuela Díez Jiménez, rindiendo tributo a la madre del patricio Juan Pablo Duarte. Asimismo, sus tradicionales corridas de toros populares —profundamente arraigadas desde la época colonial— y la degustación de su emblemático Mabí Seibano junto a los dulces de leche típicos completan una experiencia cultural irrepetible.

Con opciones que van desde el senderismo hacia el imponente Salto de La Jalda hasta el ecoturismo en las lagunas Redonda y Limón, El Seibo continúa diversificando su oferta y reafirmando su potencial como uno de los secretos mejor guardados y más atractivos del turismo dominicano.