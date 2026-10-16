El pan nuestro de cada día ¿Cuánto sabes sobre él?  

El pan es uno de los alimentos que nos acompaña en las comidas de todos los días. Desde la mañana, en el desayuno y hasta la cena, e incluso el postre, lo consumimos en diversas formas.

Todos los 16 de octubre se celebra el día internacional del pan y debido a la importancia que representa este alimento, hemos desarrollado este quizz para que pruebes tus conocimientos sobres este rico manjar.

Existe una gran variedad de panes que varían según la harina utilizada y también el proceso de elaboración utilizado, en el cual la levadura tiene un efecto importante.

En realidad hay un mundo apasionante, detrás de cada tipo de pan.

¿Cuál es tu preferido?