El Niño altera el color del Pacífico y no es una buena noticia

Las observaciones satelitales revelan un cambio de tonalidad en el Pacífico ecuatorial debido a El Niño, limitando los nutrientes de la vida marina.

El océano está enviando señales visibles desde el espacio que alertan sobre profundas alteraciones en los ecosistemas marinos. Aunque la vista desde la orilla suele proyectar un azul inmutable, extensas regiones del Pacífico ecuatorial están experimentando un cambio de tonalidad detectado por las últimas observaciones por satélite, un fenómeno vinculado directamente al episodio actual del fenómeno de El Niño.

Habitualmente, la presencia de organismos microscópicos como el fitoplancton tiñe vastas áreas marinas con un tono verdoso, sirviendo como la base alimentaria que sostiene a una gran diversidad de especies. Sin embargo, la alteración en las condiciones climáticas está modificando este equilibrio fundamental.

El mecanismo detrás del cambio de color

El calentamiento anómalo de las aguas en la franja tropical del Pacífico desata una cadena de efectos físicos y biológicos en el entorno marino:

Bloqueo de nutrientes: El fenómeno altera los patrones de los vientos y frena la circulación oceánica habitual, impidiendo el afloramiento de aguas profundas frías y ricas en nutrientes hacia la superficie.

El fenómeno altera los patrones de los vientos y frena la circulación oceánica habitual, impidiendo el afloramiento de aguas profundas frías y ricas en nutrientes hacia la superficie. Reducción del fitoplancton: Al carecer de los minerales indispensables para su desarrollo, las poblaciones de fitoplancton disminuyen drásticamente, haciendo que el agua pierda su matiz verdoso característico y adquiera un tono más claro y desprovisto de vida.

Al carecer de los minerales indispensables para su desarrollo, las poblaciones de fitoplancton disminuyen drásticamente, haciendo que el agua pierda su matiz verdoso característico y adquiera un tono más claro y desprovisto de vida. Efecto en la cadena trófica: La disminución de estos microorgansimos fotosintéticos pone en riesgo el alimento de peces, aves y mamíferos marinos, afectando la productividad pesquera y el equilibrio de la biodiversidad en la región.

«Las variaciones de color captadas desde el espacio no son un mero fenómeno visual; reflejan la salud y la productividad de nuestros océanos ante el avance del cambio climático,» señalan oceanógrafos y especialistas en monitoreo satelital.

El seguimiento de esta transformación resulta crucial para que la comunidad científica global anticipe los impactos socioeconómicos y ambientales que El Niño continuará generando sobre la vida marina y las poblaciones costeras en los próximos meses.