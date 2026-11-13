BANDEX, entrega de títulos de propiedad definitivos a docentes residentes en el Residencial de los Maestros de Baní

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX), representado por su gerente general, Catalino Correa Hiciano, y su vicepresidente senior de Legal, Arismendy Rodríguez, encabezó junto al senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar, el acto de entrega de títulos de propiedad definitivos a docentes residentes en el Residencial de los Maestros de Baní.

La jornada marca el cierre de un proceso esperado durante más de una década y media por los propietarios de este proyecto habitacional, el cual fue desarrollado originalmente a través del antiguo Banco Nacional de la Vivienda (BNV).

Durante su intervención, Catalino Correa Hiciano resaltó la satisfacción de la institución financiera al contribuir a esta solución mediante el esfuerzo entre el gobierno del presidente Luis Abinader, la Dirección de Titulación, encabezada por Duarte Méndez y las autoridades locales.

La culminación de este proceso administrativo les permite contar finalmente con el respaldo legal definitivo de su patrimonio

“Una cosa es tener una vivienda y otra es tener la tranquilidad de contar con un título que garantice jurídicamente que esa vivienda es suya. Un título de propiedad representa seguridad, tranquilidad y la garantía de un patrimonio para nuestros hijos y nietos”, expresó Correa Hiciano.

Además, destacó que, tras haber completado los maestros la adquisición de sus viviendas hace varios años, la culminación de este proceso administrativo les permite contar finalmente con el respaldo legal definitivo de su patrimonio.

“Entendemos que las instituciones públicas están para servir a la gente, buscar soluciones y dar respuesta a los compromisos pendientes con la ciudadanía. Hoy estamos aquí para cumplir con esa responsabilidad y felicitar a hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a formar generaciones”, puntualizó el gerente general.

El acto contó con la presencia de la gobernadora provincial, Ángela Yadira Báez; el diputado Willys Sánchez, equipos técnicos de las entidades involucradas y las familias beneficiarias.

Con esta acción, BANDEX reafirma su rol como aliado del desarrollo social, respaldando iniciativas que brindan tranquilidad patrimonial y elevan la calidad de vida en las comunidades del país.

Sobre BANDEX

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) es una entidad de intermediación financiera pública, constituida como sociedad anónima de capital mixto. Opera como banco de primer y segundo piso, promoviendo el desarrollo de los sectores productivos y exportadores a través de apoyo financiero y técnico.

BANDEX es el continuador jurídico del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), el Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción y el Banco Nacional de las Exportaciones.