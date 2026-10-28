El Inefi entrega la «Medalla al Mérito Magisterial en Educación Física 2026» a destacados docentes

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), bajo el auspicio del Ministerio de Educación (Minerd), celebró este miércoles su duodécima gala al premio «Medalla al Mérito Magisterial en Educación Física 2025-2026»

SANTO DOMINGO.- Una ceremonia celebrada en el salón La Fiesta del hotel Barceló donde se reconoció la labor de 23 profesores de todo el país.

Momento de la entrega de reconocimientos Los galardonados posan sonrientes junto a los certificados.

El evento estuvo liderado por el director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez Mella, quien subrayó la necesidad estratégica de afianzar la formación deportiva dentro de la Jornada Escolar Extendida.

Durante su intervención, el titular del Inefi puntualizó que la educación integral requiere garantizar que niños, niñas y adolescentes cuenten con escenarios adecuados para la actividad física y recreativa en sus planteles. Afirmó que la meta es situar esta disciplina en el lugar formativo que le corresponde, fomentando la sana convivencia, el descubrimiento de talentos y el bienestar integral —tanto físico como emocional y social— del estudiantado.

Asimismo, Rodríguez Mella resaltó el impacto favorable de las Aulas de Motricidad, iniciativa que el organismo descentralizado viene desarrollando desde hace dos años en múltiples centros escolares del territorio nacional para fortalecer el desarrollo psicomotriz desde las primeras etapas formativas.

«Aquí se encuentran maestros destacados que realizaron una labor encomiable el pasado año escolar, y quiero reconocer personalmente a todos los profesores presentes por dedicar su vida a la educación física y a la niñez dominicana», manifestó.

Rodríguez Mella entregó 18 premios en el renglón “Maestros de Siempre” y galardonó a cinco representantes de todas las regionales educativas del país mención “Medalla al Mérito Magisterial”, reconociendo así “la labor excepcional de nuestras maestras y maestros en este campo tan vital para el desarrollo integral de todos nuestros estudiantes”.

«Conscientes de la excelencia y el compromiso con que realizan sus labor, desde el Inefi celebramos esta duodécima entrega de la Medalla al Mérito Magisterial en Educación Física, un reconocimiento que honra no solo a quienes continúan entregando lo mejor de sí en los centros educativos, sino también a aquellos maestros que, durante décadas, formaron el carácter de sus estudiantes, descubrieron talentos deportivos y contribuyeron al desarrollo de sus comunidades», argumentó.

De su lado, el director docente Francisco Taveras ponderó la labor de Alberto Rodríguez Mella desde que ocupó esa posición hace casi cuatro años, y resaltó que ha sido el “único director que ha realizado y logrado los verdaderos objetivos y fines que tiene el Inefi para con el deporte escolar”.