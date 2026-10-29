El Gran Santo Domingo y seis provincias permanecen bajo Alerta Meteorológica

Indomet pronostica aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo seguirán favorables para la ocurrencia de aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con el viento del sureste y los efectos locales.

La institución explicó que, desde horas de la mañana, se producirán aumentos nubosos con lluvias dispersas, de moderadas a fuertes, y tronadas aisladas en localidades cercanas a la costa sur, incluyendo La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales, entre otras zonas próximas.

Agregó que, durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, se generarán nubes de gran desarrollo vertical que provocarán aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en provincias de las regiones norte, noreste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

Indomet informó que las condiciones del tiempo seguirán favorables para la ocurrencia de aguaceros localmente fuertes

Alertas meteorológicas

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet informó que modificó los niveles de Alerta y Aviso Meteorológico ante posibles inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Indicó que actualmente se encuentran en Alerta Meteorológica las provincias Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor, así como el Gran Santo Domingo.

Temperaturas calurosas

Con relación a las temperaturas, la entidad indicó que continuarán calurosas debido al viento cálido del sur/sureste.

Ante estas condiciones, recomendó a la población ingerir suficiente agua; vestir ropa ligera, holgada y de colores claros; evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. sin la debida protección, y procurar permanecer en lugares frescos y ventilados.

Recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Recomendaciones marítimas

Aunque el oleaje retornó a la normalidad en las costas atlántica y caribeña, el organismo mantiene la recomendación a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de navegar con precaución debido a la reducción de la visibilidad, las descargas eléctricas, las ráfagas de viento y el oleaje localmente alto que pueden presentarse durante los aguaceros.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.