El Conjunto Quisqueya se unirá a Manny Manuel y Sergio Vargas en Hard Rock Café

El show «Junte de Ídolos», que unirá a Sergio Vargas y Manny Manuel en el escenario del Hard Rock Café Santo Domingo el próximo sábado 31 de octubre de 2026

El show «Junte de Ídolos», que unirá a Sergio Vargas y Manny Manuel en el escenario del Hard Rock Café Santo Domingo el próximo sábado 31 de octubre de 2026, contará con una nueva atracción: el Conjunto Quisqueya, que pondrá el sabor navideño a este espectáculo bailable.

La información la ofreció el productor artístico Amabla Valenzuela, presidente de Valenzuela Productions, quien además dijo que esta actividad iniciará a las 9:00 de la noche en el establecimiento ubicado en Blue Mall para conmemorar el 11 aniversario del programa Aquí está el merengue, que se transmite cada sábado por Rumba 98.5.

“Tener como atracción al Conjunto Quisqueya es un valor agregado para esta actividad, porque se trata de una banda reconocida por sus grandes éxitos y por ser una tradición en esta temporada navideña. Junto a Manny Manuel y Sergio Vargas vamos a tener lo mejor del merengue de República Dominicana y Puerto Rico”, afirmó Valenzuela.

Esa noche, los artistas ofrecerán un amplio repertorio de éxitos que han marcado sus carreras a ritmo de merengue.

Además, la producción del evento tiene pautada una sorpresa artística de calidad, como una forma de darle al público un show cargado de música y éxitos discográficos.

Sobre Sergio

Sergio Vargas irá bien preparado con su llamada “filarmónica de Villa Altagracia”, con canciones como Si algún día la ves, Dile, La quiero a morir, Cómo es posible, Vete y dile, Anoche hablamos del amor, Mujeres vámonos, Las mujeres, Bamboleo, Llorando se fue, La carta, Ni tú, ni yo y muchos más.

Manny Manuel

Mientras que Manny Manuel, catalogado como la mejor voz del merengue en Puerto Rico, alegrará al público con exitosos merengues como Fiera callada, Pero qué necesidad, La chica de la escuela, Rey de corazones, Corazón partío, Cómo duele, Te amo, Cosas de enamorados, Y quién puede ser, Frente a frente, entre otros.

Las boletas están disponibles en Uepa Tickets y en todos los supermercados Jumbo y Nacional de todo el país.