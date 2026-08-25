«Donde el pueblo me necesita»: Héctor Acosta

Héctor Acosta (‘El Torito’) destaca que su vocación es servir al pueblo por encima de cualquier cargo político

En una entrevista de Jatnna Tavárez el artista dominicano Héctor Acosta (‘El Torito’), destaca que su vocación es servir al pueblo por encima de cualquier cargo político.

Reafirma su lealtad al PRM y su respeto por figuras como el presidente Luis Abinader, Hipólito Mejía y Carolina Mejía.

Coherencia y honestidad: Enfatiza que lo que menos le gusta de la política es la mentira y el engaño hacia la gente. Reconoce que la incursión en la política ha implicado sacrificios personales, familiares y económicos, pero insiste en su compromiso de hacer las cosas correctamente.

Enfatiza que lo que menos le gusta de la política es la mentira y el engaño hacia la gente. Reconoce que la incursión en la política ha implicado sacrificios personales, familiares y económicos, pero insiste en su compromiso de hacer las cosas correctamente. Anécdota musical: Acosta recuerda la historia detrás de la canción «El Elegido», confesando que originalmente la grabó por la belleza de la melodía de Silvio Rodríguez, sin conocer inicialmente la carga política o histórica relacionada con el Che Guevara.

La entrevista cierra la primera parte abordando cómo las carencias en su niñez ayudaron a desarrollar su creatividad y la influencia de su padre, don Elpidio, en su vida