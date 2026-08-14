Dominican Film Festival 2026 premia lo mejor del cine dominicano y su diáspora

El Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) 2026 concluyó con una ceremonia de premiación que reconoció a las mejores producciones del cine dominicano, de República Dominicana y la diáspora, y con el estreno internacional a casa llena del largometraje ‘Melodrama’, dirigido por Andrés Farías Cintrón.

Durante una semana, el festival celebró la creatividad, la diversidad y el talento de cineastas y actores que continúan dejando una huella profunda en la industria cinematográfica, reafirmando el papel del DFFNYC como la plataforma más importante para el cine nacional fuera de la República Dominicana.

El festival contó con un jurado integrado por reconocidas personalidades del cine dominicano e internacional, responsables de seleccionar a los ganadores en cada categoría:

Competencia Oficial de Largometrajes: Félix Manuel Lora (presidente); Desireé Reyes y Jeury Frías.

Competencia Oficial de Documentales: José Enrique Rodríguez (presidente), Erika Santelices y Orlando Barría.

Cortometrajes Dominicanos y Cortometrajes Universitarios: Hugo Pagán (presidente), Camila Santana y Omar Reyes.

Dominicanos en la Diáspora: Willy Gonzalez (presidente), Raquel A. Ureña y Miguel Oniel.

Ganadores del DFFNYC 2026

En la Competencia Oficial de Largometrajes, ‘Melodrama’ obtuvo el premio a Mejor Película, mientras que Andrés Farías Cintrón fue reconocido como Mejor Director por la misma cinta.

En las categorías de actuación, Gerardo Mercedes se llevó el premio a Mejor Actor por su papel en ‘La herencia de los Ramírez’, y Mercedes Morales fue distinguida como Mejor Actriz por ‘Melodrama’.

Héctor Then fue premiado como Mejor Actor de Reparto por su interpretación en ‘La herencia de los Ramírez’, y Pachy Méndez obtuvo el galardón a Mejor Actriz de Reparto por ‘Entiérrenlo Parao’.

Reconocimientos a documentales y cortometrajes

En la Competencia Oficial de Documentales, ‘Kacimiro’, del director Boynayel Mota, se alzó con el premio a Mejor Documental, mientras que ‘Mujeres Extraordinarias’, de Yildalina Tatem, recibió una Mención de Honor.

En la categoría de Cortometrajes, ‘A Tempo’, dirigido por Camila Del Carmen, obtuvo el galardón a Mejor Cortometraje, mientras que ‘El Amuleto’, de Danny Camacho, recibió una Mención Especial del Jurado.

En la categoría Universitaria, ‘El loco que pinta’, dirigido por Mariam Rosario y Paul Limardo, fue reconocido como Mejor Cortometraje Universitario, de la universidad INTEC.

Cine dominicano en la diáspora

El DFFNYC también celebró el talento de los dominicanos radicados en el extranjero. En la categoría Dominicanos en la Diáspora, One Guy, Too Many Dates obtuvo el premio a Mejor Largometraje, mientras que Yisendry Trinidad fue reconocida como Mejor Dirección. La producción también recibió los premios a Mejor Actor para Robert Palmer Watkins, Mejor Actriz para Jenny Tran, Mejor Actor de Reparto para Johnny Rey Díaz y Mejor Actriz de Reparto para Julissa Calderón. Además, ‘Mejor Sola’ obtuvo el premio a Mejor Cortometraje dentro de la categoría de la diáspora.

Asimismo, el festival reconoció de manera especial al documental La Fundación: Baseball’s Island.

El Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) es organizado por Latin Film Festival Alliance (LAFFA) y producido por Cine Art Entertainment Production. El evento contó con la colaboración de Telemicro Internacional, NYC Media & Entertainment, Carmen de la Rosa, Cinéate, Credit City, Hispanic Federation, Linopress, Mamita’s, United Palace, Catholic Charities Community Services, Alianza Dominicana Cultural Center, Festival de Cine Dominicano (FestCineRD), Copacabana, Barceló, Canal América, El Diario, TV Quisqueya, Zabala al Día, Cine Dominicano, Pat’ e Palo, Manny De Los Santos, WD Films y Press Media Center.