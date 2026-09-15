Día Mundial del Linfoma: Un cáncer silencioso

Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Linfoma, una fecha impulsada para visibilizar uno de los cáncer más frecuentes

Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Linfoma, una fecha impulsada a nivel internacional para visibilizar uno de los tipos de cáncer hematológico más frecuentes y, al mismo tiempo, de los grandes desconocidos para la población general.

El linfoma es un cáncer que se origina en el sistema linfático, la red del cuerpo encargada de combatir las infecciones. Se divide principalmente en dos grandes grupos: el linfoma de Hodgkin y los linfomas no hodgkinianos (que engloban a la gran mayoría de los casos). A pesar de su alta incidencia, el desconocimiento de sus síntomas suele retrasar el diagnóstico oportuno.

Síntomas de alerta que no debemos ignorar

Debido a que las señales iniciales pueden confundirse fácilmente con las de un cuadro gripal, una infección común o simple fatiga, es fundamental prestar atención a las llamadas «alertas persistentes»:

Ganglios linfáticos inflamados: La manifestación más común es la aparición de bultos o inflamación indolora en el cuello, las axilas o la ingle que no desaparecen con las semanas.

La manifestación más común es la aparición de bultos o inflamación indolora en el cuello, las axilas o la ingle que no desaparecen con las semanas. Fiebre sin causa aparente: Episodios febriles recurrentes o continuos sin una infección bacteriana o viral identificada.

Episodios febriles recurrentes o continuos sin una infección bacteriana o viral identificada. Sudoración nocturna excesiva: Sudores profusos durante la noche que obligan a cambiar la ropa de cama o el pijama.

Sudores profusos durante la noche que obligan a cambiar la ropa de cama o el pijama. Pérdida de peso inexplicable: Adelgazamiento rápido y sin motivo aparente (más del 10% del peso corporal en pocos meses).

Adelgazamiento rápido y sin motivo aparente (más del 10% del peso corporal en pocos meses). Cansancio extremo: Fatiga crónica y falta de energía que no mejoran con el descanso.

La importancia de la investigación y el diagnóstico precoz

La importancia de la investigación y el diagnóstico precoz

Gracias a los avances en la medicina oncológica, la inmunoterapia y los tratamientos biológicos, las tasas de supervivencia y control de los diferentes tipos de linfoma han mejorado de forma exponencial en los últimos años. Sin embargo, el reto principal sigue siendo la sospecha clínica temprana.

Ante la persistencia de ganglios inflamados durante más de dos semanas o la combinación de varios de los síntomas anteriores, es vital acudir al médico general o especialista para realizar los estudios pertinentes (como análisis de laboratorio y biopsias).

Hablar del linfoma, compartir información y perder el miedo a consultar a tiempo salva vidas.