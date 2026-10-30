Día del Lémur: Una mirada a esta especie en el ZOODOM de RD

Hoy celebramos el Día Mundial del Lémur. Conoce sobre este primate de Madagascar y los ejemplares del ZOODOM.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Lémur, la comunidad ambientalista internacional busca visibilizar la importancia de proteger a estos singulares primates, catalogados entre los animales más amenazados del planeta. La jornada sirve para educar sobre su preservación y promover la conservación de los ecosistemas donde habitan.

Aunque se trata de una especie emblemática del continente africano, en la República Dominicana el público tiene la oportunidad de apreciarlos y aprender sobre su biología a través de las exhibiciones educativas del Parque Zoológico Nacional (ZOODOM), en Santo Domingo.

Origen y presencia en la República Dominicana

Origen y presencia en la República Dominicana

El lémur es una especie exótica que no forma parte de la fauna silvestre ni nativa de Quisqueya ni del continente americano:

Hábitat natural exclusivo: En estado salvaje, los lémures habitan únicamente en la isla de Madagascar y en las vecinas islas Comoras, frente a la costa Sureste de África.

En estado salvaje, los lémures habitan únicamente en la isla de y en las vecinas islas Comoras, frente a la costa Sureste de África. Ejemplares en cautiverio: La presencia de lémures en territorio dominicano se limita exclusivamente al ZOODOM , recinto que alberga especímenes de lémur de cola anillada (Lemur catta), característicos por sus vistosas colas a franjas blancas y negras.

La presencia de lémures en territorio dominicano se limita exclusivamente al , recinto que alberga especímenes de (Lemur catta), característicos por sus vistosas colas a franjas blancas y negras. Rol educativo y de conservación: El zoológico nacional utiliza estos ejemplares para concienciar a los visitantes, especialmente a niños y estudiantes, sobre los peligros de la deforestación y la pérdida de biodiversidad a nivel mundial.

«Celebrar el Día del Lémur en nuestro país es una oportunidad para recordar la responsabilidad compartida que tenemos como humanidad en la protección de la biodiversidad global,» resaltaron educadores ambientales.

El Día Mundial del Lémur reafirma la importancia de apoyar los programas de conservación y educar a las nuevas generaciones sobre el respeto hacia todas las especies animales, tanto nativas como internacionales.