Debate por penalizar relaciones no consentidas en el matrimonio

Polémica por la inclusión en el nuevo Código Penal de penalizar las relaciones sexuales no consentidas dentro del matrimonio
Este vídeo aborda la polémica generada en la República Dominicana por la inclusión en el nuevo Código Penal de una normativa que penaliza las relaciones sexuales no consentidas dentro del matrimonio (artículo 135/136), con penas de 10 a 20 años de prisión.
- La dificultad probatoria: Expertos como el doctor Amadeo Peralta y la diputada Alta Gracia de los Santos señalan que es extremadamente difícil probar el consentimiento o la falta de este en un entorno cerrado y privado, lo que podría prestarse a acusaciones falsas o malintencionadas.
- Impacto en la familia: Se argumenta que esta ley podría fomentar la división, la enemistad entre cónyuges y el divorcio, en lugar de proteger el seno del hogar.
- La postura de la diputada: Alta Gracia de los Santos afirma haber advertido sobre esta problemática hace un año y menciona que ya existen casos reales de hombres encarcelados tras acusaciones de sus parejas, destacando la necesidad de reformar el artículo para que no tenga la misma penalización que una violación a un extraño.
- Perspectivas sobre la víctima: Aunque hay consenso en que el abuso no debe tolerarse, el debate se centra en la proporcionalidad de la pena y cómo la ley protege tanto a mujeres como a hombres.