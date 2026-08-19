Debate por penalizar relaciones no consentidas en el matrimonio

Polémica por la inclusión en el nuevo Código Penal de penalizar las relaciones sexuales no consentidas dentro del matrimonio

Este vídeo aborda la polémica generada en la República Dominicana por la inclusión en el nuevo Código Penal de una normativa que penaliza las relaciones sexuales no consentidas dentro del matrimonio (artículo 135/136), con penas de 10 a 20 años de prisión.