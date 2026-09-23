Conoce la primera Reserva de Cachalotes del mundo en Dominica, un santuario marino histórico creado para proteger y estudiar a estos gigantes del océano.

La mancomunidad de Dominica ha dado un paso histórico sin precedentes en la conservación marina mundial al establecer oficialmente la primera Reserva de Cachalotes del planeta.

Este santuario protegido, ubicado en las cálidas y profundas aguas del mar Caribe que rodean la isla, busca salvaguardar a una población residente de ballenas cachalotes que utiliza estas costas como su hogar permanente para apareamiento, crianza y descanso.

La medida pionera subraya el compromiso ecológico del país insular, transformando su reconocida belleza natural en un bastión activo para la investigación científica y la defensa de la biodiversidad marina internacional.

Claves del santuario y su impacto ecológico

¿Dónde se ubica?: En una vasta extensión de aguas protegidas frente a las costas occidentales de Dominica, caracterizada por fosas marinas profundas ideales para estos mamíferos.

En una vasta extensión de aguas protegidas frente a las costas occidentales de Dominica, caracterizada por fosas marinas profundas ideales para estos mamíferos. ¿Qué protege?: A cientos de cachalotes residentes, reduciendo drásticamente las amenazas del tráfico marítimo comercial, la pesca incidental y la contaminación acústica.

A cientos de cachalotes residentes, reduciendo drásticamente las amenazas del tráfico marítimo comercial, la pesca incidental y la contaminación acústica. ¿Quiénes impulsan la iniciativa?: El gobierno dominicano en colaboración estrecha con científicos marinos, conservacionistas internacionales y comunidades locales comprometidas con el ecoturismo sostenible.

El gobierno dominicano en colaboración estrecha con científicos marinos, conservacionistas internacionales y comunidades locales comprometidas con el ecoturismo sostenible. ¿Por qué es un hito mundial?: Porque es la primera zona del globo diseñada jurídicamente con el enfoque central de otorgar espacio seguro a una especie marina amenazada, permitiendo además estudiar sus complejos sistemas de comunicación social.

«Nuestros océanos son nuestra vida y nuestro futuro; proteger a los cachalotes es un deber moral y ambiental que hoy convertimos en una política de Estado para el mundo,» han destacado autoridades ambientales de la isla.

Con esta declaratoria, Dominica se consolide no solo como la «isla de la naturaleza» del Caribe, sino como un referente global de cómo el desarrollo sostenible y la protección de la vida silvestre pueden ir de la mano.