Colapso de la Salud Mental – Panorama Semanal

Se aborda el colapso de la salud mental a través de varios prismas sociales, médicos y forenses

En este video de Panorama Semanal se aborda el colapso de la salud mental a través de varios prismas sociales, médicos y forenses, tomando como punto de partida un caso reciente en los Estados Unidos.

El caso de Lindsay Clancy: Se analiza el caso de una enfermera especializada que asesinó a sus tres hijos y luego intentó suicidarse. Los presentadores discuten la negligencia del sistema de salud , la falta de acceso a especialistas, el uso inadecuado de consultas virtuales (citas de 7-9 minutos) y cómo el sistema falla al detectar señales críticas en madres posparto.

Se analiza el caso de una enfermera especializada que asesinó a sus tres hijos y luego intentó suicidarse. Los presentadores discuten la , la falta de acceso a especialistas, el uso inadecuado de consultas virtuales (citas de 7-9 minutos) y cómo el sistema falla al detectar señales críticas en madres posparto. Psiquiatría y Forense: Se enfatiza que la psiquiatría es una especialidad compleja y subjetiva, a menudo estigmatizada. Se debate la imputabilidad frente a la inimputabilidad en casos de psicosis severa, señalando la dificultad de reconstruir la arquitectura mental de un individuo en el momento del crimen.

Se enfatiza que la psiquiatría es una especialidad compleja y subjetiva, a menudo estigmatizada. Se debate la en casos de psicosis severa, señalando la dificultad de reconstruir la arquitectura mental de un individuo en el momento del crimen. Salud pública y vacunas: Los presentadores critican la desinformación sobre las vacunas, mencionando el fallecimiento de niños por sarampión en Pensilvania después de décadas sin casos, y cómo el discurso político impacta la confianza en la ciencia.

Los presentadores critican la desinformación sobre las vacunas, mencionando el fallecimiento de niños por sarampión en Pensilvania después de décadas sin casos, y cómo el discurso político impacta la confianza en la ciencia. El papel de las creencias: Se analiza cómo el cerebro humano, incluso el de científicos expertos, tiende a aferrarse a mitologías y creencias para tomar decisiones rápidas, lo que influye en cómo la sociedad reacciona ante temas científicos o médicos.

El programa sostiene que vivimos en un mundo postmoderno donde la manipulación mediática y la psicopolítica afectan nuestra mente, haciendo más difícil que nunca encontrar diagnósticos precisos en un entorno saturado de información pero falto de atención humana de calidad.