Colapso de la Salud Mental – Panorama Semanal

Se aborda el colapso de la salud mental a través de varios prismas sociales, médicos y forenses
En este video de Panorama Semanal se aborda el colapso de la salud mental a través de varios prismas sociales, médicos y forenses, tomando como punto de partida un caso reciente en los Estados Unidos.
- El caso de Lindsay Clancy: Se analiza el caso de una enfermera especializada que asesinó a sus tres hijos y luego intentó suicidarse. Los presentadores discuten la negligencia del sistema de salud, la falta de acceso a especialistas, el uso inadecuado de consultas virtuales (citas de 7-9 minutos) y cómo el sistema falla al detectar señales críticas en madres posparto.
- Psiquiatría y Forense: Se enfatiza que la psiquiatría es una especialidad compleja y subjetiva, a menudo estigmatizada. Se debate la imputabilidad frente a la inimputabilidad en casos de psicosis severa, señalando la dificultad de reconstruir la arquitectura mental de un individuo en el momento del crimen.
- Salud pública y vacunas: Los presentadores critican la desinformación sobre las vacunas, mencionando el fallecimiento de niños por sarampión en Pensilvania después de décadas sin casos, y cómo el discurso político impacta la confianza en la ciencia.
- El papel de las creencias: Se analiza cómo el cerebro humano, incluso el de científicos expertos, tiende a aferrarse a mitologías y creencias para tomar decisiones rápidas, lo que influye en cómo la sociedad reacciona ante temas científicos o médicos.
El programa sostiene que vivimos en un mundo postmoderno donde la manipulación mediática y la psicopolítica afectan nuestra mente, haciendo más difícil que nunca encontrar diagnósticos precisos en un entorno saturado de información pero falto de atención humana de calidad.