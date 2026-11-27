Buen tiempo matutino y calor diurno prevalecerán este viernes; en la tarde se esperan aguaceros locales, tronadas y ráfagas en el sureste y la cordillera

Hoy viernes 27 de noviembre de 2026, durante las horas de la mañana predominará un ambiente mayormente soleado en gran parte de la República Dominicana debido a la incidencia de la circulación anticiclónica, la cual favorecerá condiciones de buen tiempo, propicias para realizar actividades sociales y recreativas al aire libre.

Evolución de las lluvias y zonas de incidencia

A pesar del dominio matutino de la estabilidad atmosférica, se presentarán episodios focalizados a lo largo del día:

Horas matutinas: Se prevén algunos chubascos dispersos en puntos costeros del Atlántico, el mar Caribe y la cordillera Central.

Se prevén algunos en puntos costeros del Atlántico, el mar Caribe y la cordillera Central. Horas de la tarde: Algunos incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento afectarán sectores de las regiones sureste y la cordillera Central.

Temperaturas, nieblas y salud preventiva

Las temperaturas continuarán calurosas durante el día debido al flujo de viento cálido y húmedo del este/sureste, alcanzando valores máximos entre 31 °C y 33 °C y mínimos entre 23 °C y 25 °C. Durante la noche y la madrugada, las temperaturas serán más agradables, especialmente en las zonas montañosas, donde podrían presentarse nieblas o neblinas.

Recomendaciones de salud preventiva: Tome suficiente agua para mantener una adecuada hidratación.

Utilice ropa ligera y de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y ventilados.

Evite la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo se anticipa una jornada calurosa con mayor probabilidad de lluvias en horas de la tarde: