Caracol gigante africano: Qué es, riesgos y cómo actuar

El caracol gigante africano representa un riesgo para la salud y la agricultura. Conoce sus peligros, cómo identificarlo y las medidas para controlarlo.
La presencia y expansión del caracol gigante africano (Achatina fulica) mantiene en alerta a las autoridades de salud pública, agricultura y medio ambiente. Clasificado como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, este molusco de origen africano no solo representa una seria amenaza para los cultivos agrícolas y los ecosistemas locales, sino que constituye un riesgo directo para la salud humana.
Especialistas advierten que la proliferación de esta especie, favorecida por climas húmedos y cálidos, exige que la población reconozca sus características y aplique medidas de prevención para evitar el contacto directo.
Un riesgo triple: Salud humana, agricultura y ecosistemas
El caracol gigante africano afecta gravemente distintos ámbitos debido a su biología y voracidad:
- Peligro para la salud: Este molusco es huésped de parásitos como el Angiostrongylus, transmitidos a través de su baba o por la ingesta de frutas y vegetales contaminados no lavados. Puede provocar meningitis eosinofílica (inflamación del cerebro y la médula) y trastornos gastrointestinales severos.
- Devastación agrícola: Posee una dieta diversa que abarca más de 500 especies de plantas, afectando cultivos comerciales, huertos comunitarios y jardines particulares.
- Daño ambiental: Desplaza a las especies de caracoles nativos al competir de forma agresiva por alimentos y refugio, alterando el equilibrio biológico.
¿Cómo identificarlo?
Para no confundirlo con las especies autóctonas, es importante identificar sus rasgos distintivos:
- Concha: Cónica, alargada y terminada en punta, con franjas longitudinales alternas de color marrón oscuro y crema.
- Tamaño: En su etapa adulta puede alcanzar entre 10 y 20 centímetros de longitud.
- Cuerpo: Textura húmeda, gomosa y de color marrón o gris oscuro.
Protocolo de actuación: ¿Qué hacer si encuentras uno?
Las autoridades sanitarias enfatizan que nunca se debe manipular el animal ni su mucosa con las manos descubiertas, ni consumirlo o utilizarlo como mascota.
En caso de avistar o encontrar ejemplares en patios, jardines o parcelas, se recomienda seguir estrictamente los siguientes pasos de control seguro:
- Protección obligatoria: Colóquese guantes gruesos de plástico o use bolsas plásticas resistentes en las manos para evitar todo contacto con la piel.
- Captura y aislamiento: Recoja los caracoles y colóquelos dentro de un recipiente hermético o bolsa plástica gruesa.
- Inactivación: Vierta abundante sal común o cal viva dentro del recipiente o bolsa y manténgalo cerrado herméticamente hasta comprobar la eliminación del espécimen.
- Disposición final: Sepulte los restos en un hoyo de al menos 40 a 50 centímetros de profundidad, agregando una capa de cal antes de cubrir con tierra.
- Higiene: Deseche las bolsas utilizadas y lávese exhaustivamente las manos con abundante agua y jabón.
- Notificación a las autoridades: Dé aviso inmediato al Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente o las autoridades locales de sanidad vegetal para la inspección y cerco epidemiológico de la zona.