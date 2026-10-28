Caracol gigante africano: Qué es, riesgos y cómo actuar

El caracol gigante africano representa un riesgo para la salud y la agricultura. Conoce sus peligros, cómo identificarlo y las medidas para controlarlo.

La presencia y expansión del caracol gigante africano (Achatina fulica) mantiene en alerta a las autoridades de salud pública, agricultura y medio ambiente. Clasificado como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, este molusco de origen africano no solo representa una seria amenaza para los cultivos agrícolas y los ecosistemas locales, sino que constituye un riesgo directo para la salud humana.

Especialistas advierten que la proliferación de esta especie, favorecida por climas húmedos y cálidos, exige que la población reconozca sus características y aplique medidas de prevención para evitar el contacto directo.

Un riesgo triple: Salud humana, agricultura y ecosistemas

Un riesgo triple: Salud humana, agricultura y ecosistemas

El caracol gigante africano afecta gravemente distintos ámbitos debido a su biología y voracidad:

Peligro para la salud: Este molusco es huésped de parásitos como el Angiostrongylus, transmitidos a través de su baba o por la ingesta de frutas y vegetales contaminados no lavados. Puede provocar meningitis eosinofílica (inflamación del cerebro y la médula) y trastornos gastrointestinales severos.

Este molusco es huésped de parásitos como el Angiostrongylus, transmitidos a través de su baba o por la ingesta de frutas y vegetales contaminados no lavados. Puede provocar (inflamación del cerebro y la médula) y trastornos gastrointestinales severos. Devastación agrícola: Posee una dieta diversa que abarca más de 500 especies de plantas, afectando cultivos comerciales, huertos comunitarios y jardines particulares.

Posee una dieta diversa que abarca más de 500 especies de plantas, afectando cultivos comerciales, huertos comunitarios y jardines particulares. Daño ambiental: Desplaza a las especies de caracoles nativos al competir de forma agresiva por alimentos y refugio, alterando el equilibrio biológico.

¿Cómo identificarlo?

Para no confundirlo con las especies autóctonas, es importante identificar sus rasgos distintivos:

Concha: Cónica, alargada y terminada en punta, con franjas longitudinales alternas de color marrón oscuro y crema.

Cónica, alargada y terminada en punta, con franjas longitudinales alternas de color marrón oscuro y crema. Tamaño: En su etapa adulta puede alcanzar entre 10 y 20 centímetros de longitud .

En su etapa adulta puede alcanzar entre . Cuerpo: Textura húmeda, gomosa y de color marrón o gris oscuro.

Protocolo de actuación: ¿Qué hacer si encuentras uno?

Las autoridades sanitarias enfatizan que nunca se debe manipular el animal ni su mucosa con las manos descubiertas, ni consumirlo o utilizarlo como mascota.

En caso de avistar o encontrar ejemplares en patios, jardines o parcelas, se recomienda seguir estrictamente los siguientes pasos de control seguro: