Nuria Piera presenta “Bomberos en rojo: Capacidad real de SDE para apagar incendios”

Este reportaje de investigación realizado por Nuria Piera expone las graves deficiencias operativas y la falta de recursos que enfrenta el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este (SDE), un municipio con más de 1.2 millones de habitantes.

Déficit de equipamiento: De los 15 camiones que poseía el cuerpo en 2020, actualmente solo operan siete. Además, los tres camiones tanqueros están fuera de servicio y el único vehículo especial para alturas se encuentra dañado.

De los 15 camiones que poseía el cuerpo en 2020, actualmente solo operan siete. Además, los tres camiones tanqueros están fuera de servicio y el único vehículo especial para alturas se encuentra dañado. Infraestructura en abandono: Estaciones entregadas hace años, como la de Ciudad Juan Bosch, permanecen cerradas a pesar de contar con mobiliario y equipos.

Estaciones entregadas hace años, como la de Ciudad Juan Bosch, permanecen cerradas a pesar de contar con mobiliario y equipos. Personal insuficiente: Existe una escasez crítica de bomberos y choferes por estación, lo que dificulta atender emergencias complejas que requieren simultaneidad de tareas.

Existe una escasez crítica de bomberos y choferes por estación, lo que dificulta atender emergencias complejas que requieren simultaneidad de tareas. Incumplimiento de estándares: Según datos del 911 de 2025, el tiempo promedio de respuesta es de 15 minutos , muy por encima de los estándares internacionales de la NFPA.

Según datos del 911 de 2025, el tiempo promedio de respuesta es de , muy por encima de los estándares internacionales de la NFPA. Condiciones de trabajo: Los bomberos denuncian carencia de equipos de protección personal adecuados (como máscaras), lo que ha provocado afecciones de salud tras participar en incendios, como el ocurrido en el vertedero de Cancino Adentro.

A pesar de las declaraciones del alcalde Dio Astacio, quien calificó al cuerpo como uno de los mejores de América Latina, la investigación muestra una realidad institucional marcada por el deterioro, la falta de mantenimiento y una gestión administrativa cuestionada por la propia falta de respuesta ante las emergencias reales.