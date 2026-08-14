Boletín de riesgo: Temperaturas máximas alcanzan los 39°C

INDOMET informa que, durante la semana del 12 al 18 de agosto de 2026, persistirá un calor sofocante sobre gran parte del país

Durante este período, las temperaturas máximas oscilaron entre 37.7 °C y 39.0 °C, registrándose los valores más altos en Jimaní, Independencia, con 39.0 °C el día 5, y en Monción, Santiago Rodríguez, con 37.7 °C el día 6, entre otros. Estos valores evidencian un ambiente muy caluroso.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informa que, durante la semana del 12 al 18 de agosto de 2026, persistirá un calor sofocante sobre gran parte del país, por la época más cálida del año, el viento del este/sureste, los efectos de teleconexión asociados al fenómeno El Niño y la presencia de polvo del Sahara, que estará incidiendo hasta el lunes 17 de agosto.

Pronóstico de riesgo

De acuerdo con el CPC de la NOAA, para el período del 12 al 18 de agosto, existe una alta probabilidad de superar los 33 °C durante al menos tres días consecutivos en gran parte de la República Dominicana, con una probabilidad moderada a alta de superar los 37 °C en el norte del país. Se prevén posibles condiciones severas, principalmente en el norte y occidente del territorio nacional.

Recomendaciones

Ante las condiciones de calor esperadas, recomendamos mantenerse bien hidratado, vestir ropas ligeras y preferible de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Debido a la presencia de polvo del Sahara, las personas con enfermedades respiratorias, así como adultos mayores, niños y mujeres embarazadas deben extremar las medidas preventivas y estar atentos a los boletines oficiales emitidos por INDOMET.