¡Atención! COE anuncia alerta en 17 Provincias

El COE sitúa al Gran Santo Domingo y el sur en alerta amarilla. Las lluvias dejan 103 viviendas dañadas y comunidades incomunicadas por crecidas

En el marco de la cobertura informativa sobre la situación climática en la República Dominicana, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del INDOMET han actualizado el esquema de prevención nacional ante el recrudecimiento de las precipitaciones provocadas por la incidencia continua de una vaguada.

COE eleva niveles de alerta preventiva

Ante la persistencia de lluvias intensas y el elevado riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, el COE ha elevado a 17 el número de provincias bajo niveles de alerta:

Alerta Amarilla: Dirigida a las zonas de mayor riesgo por acumulación e intensidad de precipitaciones. Incluye al Distrito Nacional , así como a las provincias de Santo Domingo, Pedernales, Barahona, Azua, Peravia y San Cristóbal , entre otras demarcaciones del litoral sur y suroeste.

Dirigida a las zonas de mayor riesgo por acumulación e intensidad de precipitaciones. Incluye al , así como a las provincias de , entre otras demarcaciones del litoral sur y suroeste. Alerta Verde: En nivel de observación y prevención se encuentran provincias como La Vega, Monte Plata y San Juan, entre otras.

Impacto acumulado y daños reportados

Las precipitaciones registradas en las últimas horas ya han ocasionado importantes afectaciones en el territorio nacional:

Población afectada: Se contabilizan de forma preliminar 412 personas desplazadas o impactadas .

Se contabilizan de forma preliminar . Infraestructura y viviendas: Se reportan 103 viviendas dañadas y varias comunidades incomunicadas.

Se reportan y varias comunidades incomunicadas. Infraestructura vial: En la provincia de Monte Plata, la crecida de un río destruyó un puente provisional, aislando a poblados locales.

Llamado a la población: Se reitera la prohibición de cruzar ríos, arroyos y cañadas con caudales elevados, así como abstenerse de usar balnearios en las provincias bajo alerta amarilla y verde.

Protocolo oficial sobre la docencia

Respecto a las actividades escolares a nivel nacional, se aclara que no se ha emitido una suspensión general de clases: