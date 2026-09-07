Aprendizaje e inclusión educativa serán el eje central del 2do congreso de innovación en neurociencias, psicología y educación

El próximo 26 de septiembre es la fecha seleccionada para que expertos nacionales e internacionales aborden estos temas

Por:Katherine Almonte

Santo Domingo.- El próximo 26 de septiembre es la fecha seleccionada para que expertos nacionales e internacionales aborden los principales temas y desafíos que actualmente enfrenta la República Dominicana en aspectos como la inclusión educativa, aprendizaje y condiciones del neurodesarrollo.

El evento llamado Congreso de Innovación en Neurociencias, Psicología y Educación (CIN 2026), a realizarse en el Hotel Catalonia Santo Domingo, contará con la participación de neuropsicólogos, educadores y especialistas en neurociencia cognitiva de España, Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia y República Dominicana, quienes presentarán enfoques innovadores y científicos para el abordaje de los retos cognitivos en el contexto educativo, clínico y familiar.

Según el neuropsicólogo David Vásquez, director académico de Neuropsicología CECAF, institución anfitriona, uno de los retos que mantiene el país en el abordaje de las condiciones del neurodesarrollo, como el autismo, la dislexia o el TDAH, es el desconocimiento acerca de metodologías específicas que permitan desarrollar habilidades cognitivas, académicas y emocionales en todos los niños, niñas y adolescentes, no solo en aquellos con un diagnóstico.

“El problema no es el diagnóstico, es lo que hacemos con él. Cuando asumimos que, por una condición, un niño no logrará algo, el diagnóstico deja de ser una herramienta y se convierte en una limitación. Por eso este tipo de encuentros son tan importantes, porque vemos enfoques nuevos y actuales para un mejor abordaje”, señaló Vásquez.

Esta segunda edición contará con la participación del Dr. Jesús Guillén, de la Universidad de Barcelona (España); la Dra. Suzette Mirabal, fundadora de Brain Connections en Puerto Rico; el Dr. Juan Carlos Oliveros, de Colombia; la Dra. Aida Collazo, fundadora de SKOLE Puerto Rico; el neuropsicólogo David Vásquez, MSc. en Educación Inclusiva por la Universidad de Edimburgo (Escocia), entre otros. De acuerdo con los organizadores, el encuentro busca ser un espacio de discusión y actualización para los profesionales de la salud y la educación.

La primera edición del CIN se celebró en 2025 en Santo Domingo, reuniendo a profesionales de distintas áreas de la salud y la educación en torno a temas relacionados con neurodesarrollo, aprendizaje y práctica clínica. Con esta segunda edición, el congreso busca dar continuidad a ese espacio de actualización e intercambio profesional.

Sobre el Congreso

El Congreso de Innovación en Neurociencias, Psicología y Educación (CIN) es un encuentro profesional orientado a la actualización, intercambio de conocimientos y discusión de nuevas perspectivas en neurociencias, psicología y educación. El evento reúne a profesionales nacionales e internacionales de distintas disciplinas vinculadas al aprendizaje, el neurodesarrollo, la salud y la educación.

El programa completo, la información sobre los conferencistas y los detalles de inscripción están disponibles en neuropsicologiard.com/congreso.