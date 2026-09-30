Anticiclón traerá intenso calor y lluvias vespertinas

Un sistema anticiclónico mantendrá el sol y el calor hoy, aunque se esperan aguaceros locales y tronadas en la tarde. Se vigila la tormenta tropical Hanna.

En gran parte del territorio nacional continuará predominando un ambiente de escasas precipitaciones, observándose un cielo mayormente soleado, producto de la incidencia de un sistema de alta presión (circulación anticiclónica).

Evolución de las lluvias para hoy

El patrón de precipitaciones presentará variaciones puntuales entre la mañana y la tarde:

Durante las horas matutinas: En localidades como Samaná, María Trinidad Sánchez y Barahona, entre otras, se prevén chubascos aislados de intensidad entre débil y moderada debido al arrastre de humedad.

En localidades como Samaná, María Trinidad Sánchez y Barahona, entre otras, se prevén chubascos aislados de intensidad entre débil y moderada debido al arrastre de humedad. En horas de la tarde: Esperamos la ocurrencia de algunos aguaceros locales con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, afectando de manera especial a Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y el Gran Santo Domingo, impulsados por el arrastre del viento y los efectos del calentamiento diurno.

Actividad ciclónica internacional

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informa sobre la presencia de la tormenta tropical Hanna, la cual se ubica a unos 1,600 kilómetros al oeste/suroeste de Las Azores. Por su actual posición y su posible desplazamiento, este sistema no ofrece ningún peligro para la República Dominicana.

Alerta por calor e hidratación

Las temperaturas continuarán elevadas, registrando valores mínimos entre 24 °C y 26 °C y máximas que rondarán entre los 33 °C y 35 °C en gran parte del país, con una sensación térmica superior debido a la humedad.

Recomendaciones de salud preventiva: Manténgase bien hidratado tomando agua de forma constante.

Utilice ropa ligera, holgada y de colores claros.

Evite la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Permanezca en lugares frescos y ventilados.

Población vulnerable: Preste especial atención a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, ya que son más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y sus diferentes municipios, el día comenzará soleado, dando paso a precipitaciones puntuales durante la segunda mitad de la jornada: