Alfombra de lilas cubre el río Ozama y amenaza su ecosistema

El arrastre masivo de jacintos de agua bloquea el puente flotante y la playita de Montesinos; la Armada Dominicana trabaja en su remoción

Las lluvias registradas recientemente en el Gran Santo Domingo y otras zonas del país han provocado la acumulación masiva de toneladas de lilas (también conocidas como jacinto de agua) sobre el río Ozama. Este fenómeno anual enciende las alarmas debido a su potencial para obstaculizar el tránsito fluvial y alterar severamente las condiciones ecológicas del entorno.

Acumulación crítica tras las crecidas

La alta presencia del vegetal es visible principalmente en las inmediaciones del puente flotante, donde las plantas se compactan antes de seguir su trayecto natural hacia el mar Caribe, así como en la playita del monumento a Fray Antón de Montesinos.

De acuerdo con los reportes, esta acumulación es arrastrada por la corriente debido a las crecidas de los ríos Ozama e Isabela tras registrarse lluvias en sus cuencas alta y media. Especialistas recuerdan que el crecimiento desmedido de esta especie es un indicador biológico directo de los altos niveles de contaminación que sufren ambos afluentes. En áreas como la playita de Montesinos, el vegetal acumulado expuesto al sol se seca paulatinamente, convirtiéndose en una densa masa vegetal de color marrón oscuro.

Impacto ecológico y amenazas a la navegación

El Ministerio de Medio Ambiente define a las lilas como una especie acuática invasora que satura el cauce del Ozama de forma recurrente. Organismos especializados y expertos señalan que la presencia de estas capas densas de vegetación flotante representa un triple peligro para la zona metropolitana:

Alteración de los ecosistemas: Impide el paso de luz solar directa a las profundidades.

Impide el paso de luz solar directa a las profundidades. Reducción de oxígeno: Al descomponerse y saturar la superficie, disminuye el oxígeno disuelto en el agua, atentando contra la vida acuática.

Al descomponerse y saturar la superficie, disminuye el oxígeno disuelto en el agua, atentando contra la vida acuática. Problemas de navegación: Crea barreras físicas impenetrables que pueden inutilizar los sistemas de propulsión de botes y embarcaciones ligeras.

Operativos de retiro de emergencia

Ante la gravedad de la situación, brigadas de la Armada de la República Dominicana iniciaron desde las primeras horas de este martes un operativo especial de remoción del material vegetal en el puente flotante para despejar la vía fluvial y permitir el flujo de las aguas hacia el sur.