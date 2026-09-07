Albert Mena: ¿Cómo conquistó la TV?

Albert Mena celebra 20 años de trayectoria en los medios y repasa su carrera, sus orígenes y su vida personal con gran sinceridad.

En el programa especial de Con Jatnna conducido por Jatnna Tavárez, dedicado a celebrar los 20 años de trayectoria en los medios del comunicador y actor Albert Mena. Durante la entrevista, Albert repasa su carrera, sus orígenes y su vida personal con gran sinceridad.

Albert relata cómo intentó ser pelotero profesional, pero tuvo que abandonar ese sueño debido a lesiones y dificultades económicas. Encuentra una analogía entre el béisbol y su entrada a la televisión, viendo a Jochy Santos como sus «Grandes Ligas».

El comunicador confiesa que en su juventud fue una persona «terriblona» y necia en el colegio, con un comportamiento muy diferente al que proyecta hoy en día.

Albert comparte un momento crucial en su matrimonio donde, al borde de la separación, decidió buscar a Dios y cambiar su estilo de vida por completo, priorizando a su familia.

Habla sobre su proyecto evangelístico «La Ruta de Dios», una caravana abierta al público que se realizará el 13 de septiembre de 2026, con el fin de llevar un mensaje de fe.

El programa incluye mensajes especiales del humorista Aquiles Correa y de su esposa Natalie Alves, quienes destacan su integridad, lealtad y el gran cambio positivo que ha tenido en su vida personal y profesional.

La entrevista concluye con una reflexión sobre cómo Albert ha logrado mantenerse en la televisión durante dos décadas trabajando con «corazón», sin doblegarse ante las tendencias fugaces, y manteniendo su enfoque en servir a los demás.