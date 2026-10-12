ADORA inicia la celebración de los 100 años de la radio dominicana

La conmemoración del centenario de la radio incluye un museo inmersivo, una feria tecnológica y transmisiones en vivo desde el hotel El Embajador

SANTO DOMINGO, RD. 12 de octubre 2026.- La Asociación Dominicana de Radiodifusoras -ADORA- dio apertura oficial este lunes a la celebración de los 100 años de la radio dominicana, durante un acto celebrado en el Garden Tent del hotel El Embajador.

La actividad fue encabezada por la presidenta de ADORA, Rosa Olga Medrano, y contó con la presencia y palabras de la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y decenas de radiodifusores del todo el territorio nacional.

También se dio apertura al museo de la radio, para que lunes 12 y martes 13, los visitantes puedan conocer la historia y el legado de este masivo medio de comunicación que inició en República Dominicana en el año 1926.

En el mismo salón Garden Tent del legendario hotel El Embajador, Roberto Rodríguez, director general de Grupo Medrano, desde una cabina de radio instalada para la actividad, realiza entrevistas a profesionales de la radio que son transmitidas por muchas de las emisoras afiliadas a ADORA.

Con el slogan “Conocimiento, Innovación y Proyección”, la celebración de los 100 años de la radio cuenta este martes 13 de octubre a las 11:00 de la mañana, con el panel titulado “La Radio que Transforma: Educación, Cultura, Salud, Fe y Desarrollo”.

Los panelistas serán en Deporte, Franklin Mirabal; en Cultura, María Elena Aguayo; en Salud, la doctora Ana Simó; en Fe, el Padre Jeovanny Pujols, y en Noticias, Johnny García. La moderadora será Jatnna Tavarez.

Este mismo martes a las 2:30 de la tarde, tendrá lugar el segundo panel titulado “La Radio del Futuro, Talento, Tecnología y Confianza”, con la participación de Ricardo Nieves, Roberto Rodríguez, Cristina Zapata, Hilda Peguero, Juan Manuel Aguiló y Fabián Zamarron. El moderador de este interesante panel será José Luis Ravelo.