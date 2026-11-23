Luis Abinader propuso crear una ruta turística en El Seibo con inversión estatal, destacando el empleo en Miches y el rol de la UASD en la capacitación

El presidente Luis Abinader planteó la creación de una ruta turística que integre los atractivos naturales y los sectores productivos de la provincia El Seibo, una propuesta que ya cuenta con inversión gubernamental.

Durante un encuentro con autoridades, representantes de los sectores productivos e inversionistas hoteleros de la provincia, el jefe de Estado destacó el vínculo económico entre El Seibo y el desarrollo de Miches, señalando que este polo ya dispone de 3,000 habitaciones hoteleras que generan 6,000 empleos.

Empleo, capacitación y encadenamiento productivo

En su intervención, el mandatario subrayó varios ejes clave para el aprovechamiento del crecimiento turístico en la zona:

Aporte laboral de El Seibo: Abinader indicó que la fuerza laboral debe nutrirse tanto de Miches como de El Seibo, provincia que actualmente aporta el 35 % de los trabajadores de esas plazas hoteleras.

Abinader indicó que la fuerza laboral debe nutrirse tanto de Miches como de El Seibo, provincia que actualmente aporta el de los trabajadores de esas plazas hoteleras. Formación técnica en el Hotel Santa Cruz: Resaltó que el hotel escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) , que opera en el Hotel Santa Cruz , desempeñará un papel clave para capacitar al personal que requieren las operaciones turísticas.

Resaltó que el hotel escuela de la , que opera en el , desempeñará un papel clave para capacitar al personal que requieren las operaciones turísticas. Abastecimiento y turismo desde Punta Cana: Afirmó que El Seibo cuenta con tierras e infraestructuras suficientes para suplir las necesidades de Miches y del turismo interno que llega desde Punta Cana, un flujo que genera un importante dinamismo económico local.

Perspectivas para el próximo año

De cara al futuro, el presidente proyectó que la llegada de visitantes tanto a la República Dominicana como a la región continuará en aumento el próximo año, consolidando el encadenamiento entre la producción local, la formación del capital humano y la oferta turística.