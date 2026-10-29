Zulinka y Miguel hacen historia en La Telerealidad

Un emotivo homenaje musical en el programa El Show del Mediodía a la trayectoria y el legado del reconocido merenguero dominicano Ruby Pérez

Este video presenta un emotivo homenaje musical en el programa El Show del Mediodía a la trayectoria y el legado del reconocido merenguero dominicano Ruby Pérez.

La presentación está a cargo de sus hijos, Sulinka y Miguel, quienes continúan su legado artístico con la orquesta que acompañó a su padre durante décadas.

Homenaje y Legado: Zulinka y Miguel interpretan varios éxitos de Ruby Pérez, demostrando su evolución vocal y manteniendo la esencia y calidad musical que caracterizaban a su padre.

Zulinka y Miguel interpretan varios éxitos de Ruby Pérez, demostrando su evolución vocal y manteniendo la esencia y calidad musical que caracterizaban a su padre. Historia Familiar: Se realiza un recorrido por la trayectoria de Sulinka y Miguel, destacando su crecimiento junto a Ruby Pérez y su conexión emocional con la música, enfrentando la pérdida de sus padres y transformando ese dolor en un tributo.

Se realiza un recorrido por la trayectoria de Sulinka y Miguel, destacando su crecimiento junto a Ruby Pérez y su conexión emocional con la música, enfrentando la pérdida de sus padres y transformando ese dolor en un tributo. Cosecha de Talentos: Se destaca la participación de un niño llamado Yahil Hernández, parte del proyecto Cosecha de Pequeños Grandes Talentos impulsado por el productor Iván Ruiz. El niño sorprende al realizar una presentación musical dedicada a Ruby Pérez, un momento que conmueve profundamente a los presentadores y a los invitados.

Los conductores del programa destacan la importancia de no solo heredar, sino de continuar una historia, reconociendo el respeto con el que Sulinka y Miguel manejan la orquesta de su padre.