Ya está renovado el Parador Fotográfico en Punta Rucia

David Collado entrega renovado Parador Fotográfico en Punta Rucia con inversión superior a los RD$10 millones

Esta infraestructura se integra a la estrategia nacional de embellecimiento de los litorales y marca un hito en la puesta en valor de los atractivos de la provincia de Puerto Plata. La obra, ejecutada bajo rigurosos estándares de calidad, se consolida como un sello de identidad y punto de referencia visual estratégico para los visitantes de este destino paradisíaco.

En un acto que reafirma el compromiso del Estado con la dinamización de la economía local, el ministro de Turismo, David Collado, encabezó la inauguración del parador fotográfico en la playa de Punta Rucia. Este proyecto forma parte del programa de recuperación de espacios públicos y frentes marinos impulsado por el Ministerio de Turismo (MITUR) para potenciar la competitividad y el ordenamiento de los destinos emergentes en todo el país.

Especificaciones Técnicas del Proyecto

La ejecución de la obra, supervisada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur), responde a una planificación orientada a la sostenibilidad y el aprovechamiento del entorno costero.

Concepto Detalle Inversión Total RD$ 10,822,480 Dimensión del Espacio 352 m² Área de Influencia 1,391 m² Entidad Supervisora Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur)

Componentes de la Obra

La intervención integral abarcó diversos frentes de trabajo para garantizar un espacio funcional, seguro y estéticamente armónico con el paisaje:

Identidad Visual: Construcción de letrero de marca ciudad en hormigón armado.

Construcción de letrero de marca ciudad en hormigón armado. Infraestructura Peatonal: Reconstrucción de aceras, contenes y áreas destinadas a la contemplación.

Reconstrucción de aceras, contenes y áreas destinadas a la contemplación. Vialidad y Equipamiento: Trabajos de pavimentación y asfaltado de la vía, complementados con la pintura de caseta existente.

Trabajos de pavimentación y asfaltado de la vía, complementados con la pintura de caseta existente. Protección Ambiental y Paisajismo: Creación de jardines y la colocación estratégica de cubresuelos para la protección del borde costero, mitigando el impacto de la erosión.

Creación de jardines y la colocación estratégica de cubresuelos para la protección del borde costero, mitigando el impacto de la erosión. Mobiliario y Seguridad: Sistema de iluminación moderna, señalización vial y mobiliario urbano compuesto por zafacones y bolardos.

Declaraciones del Ministro David Collado

Durante su intervención, el ministro Collado destacó que estas obras menores en escala, pero mayores en impacto social, son fundamentales para la identidad del destino:

«Pequeñas obras como esta marcan la diferencia y es el inicio de otras acciones que tomaremos para seguir mejorando el entorno de esta impresionante y hermosa playa de Punta Rucia, la antesala de Cayo Arena».

Reacción de la Comunidad y Contexto Local

Comerciantes y residentes de la zona expresaron su satisfacción por la entrega de la infraestructura, destacando que el parador fotográfico eleva el perfil turístico del litoral. Los líderes comunitarios calificaron el acto como un hito histórico para la demarcación, al tratarse de la primera visita oficial de un ministro de Turismo a las playas de Punta Rucia y La Ensenada con el propósito de supervisar y hacer entrega de proyectos de desarrollo.

Importancia Estratégica de Punta Rucia

Situada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Puerto Plata, Punta Rucia es un enclave de vital importancia para la oferta turística de la región norte. Gracias a su singular combinación de belleza natural virgen y serenidad, este destino se ha consolidado como el principal puerto de embarque hacia el islote Cayo Arena, reconocido internacionalmente como uno de los atractivos naturales más espectaculares de la República Dominicana.

Mediante este tipo de intervenciones, el Ministerio de Turismo (MITUR) ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura turística nacional, asegurando espacios públicos de alta calidad que impulsen el bienestar y el desarrollo económico de las comunidades receptoras.